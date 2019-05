SIMONA HALEP - MARKETA VONDROUSOVA 6-2, 5-6 ROMA LIVE | Halep, emotii uriase in setul secund! Simona poate avea doua meciuri azi

Simona Halep poate avea o dificila azi la Roma. Va juca doua partide, daca trece de cehoaica Marketa Vondrousova, de la ora 12:30, live pe www.sport.ro, facebook.com/www.sport.ro si in aplicatia Sport.ro!

SIMONA HALEP - MARKETA VONDROUSOVA 6-2, 5-6 LIVE



Set 2



5-6 Vondrousova, din nou la un singur game de castigarea setului!

5-5 Halep egaleaza din nou, dar Vondrousova se afla la serviciu!

4-5 Vondrousova, la un pas de a trimite meciul in decisiv!

4-4 Halep se mentine alaturi de Vondrousova, dar nu poate rupe ritmul pentru o desprindere decisiva!

3-4 Vondrousova revine in avantaj!

3-3 Simona reuseste sa egaleze, dar are nevoie de un break pentru a prelua conducerea!

2-3 Halep se apropie la doar un game si are serviciul acum!

1-3 Halep ramane cu un singur game castigat in setul secund! Vondrousova conduce autoritar setul al doilea!

1-2 Simona Halep recupereaza imediat break-ul si revine in lupta pentru setul al doilea.

0-2 Vondrousova reuseste primul sau break si conduce in startul setului secund!

0-1 Vondrousova incepe si setul asa cum a inceput partida! Cu un prim game castigat!

Set 1



6-2 Halep a castigat cinci game-uri consecutive si si-a adjudecat si primul set! Vondrousova a contat doar in startul partidei!

5-2 Al doilea break reusit de Halep, iar Simona va servi pentru castigarea primului set!

4-2 Halep castiga si acest game si se distanteaza in fruntea setului!

3-2 Primul break al partidei e reusit de Simona! Halep, pentru prima data la conducerea meciului!

2-2 Simona Halep revine si egaleaza!

1-2 Nicio greseala pana acum! Niciuna dintre jucatoare nu a comis vreo eroare majora pentru a se ajunge la un break. Vondrousova revine in avantaj.

1-1 Simona Halep isi face serviciul cu dificultate, la avantaj! Vondrousova a fost la un punct de break.

0-1 Vondrousova isi face serviciul si castiga primul game al meciului!

UPDATE 14:00 Meciul Simonei Halep e programat sa inceapa la 14:15. Intre timp, Naomi Osaka s-a calificat in optimi, acolo unde se va duela cu Mihaela Buzarnescu, cea care a beneficiat de abandonul nemtoaicei Julia Goerges.

UPDATE 13:34 Partida dintre Simona Halep si Marketa Vondrousova este programata sa inceapa la ora 14:00!

Simona Halep incepe aventura la Roma 2019 cu o zi mai tarziu decat era programat. Ploaia a amanat toate partidele de miercuri, iar azi poate avea doua meciuri, daca o va invinge pe Marketa Vondrousova din Cehia, 19 ani, locul 44 in clasamentul WTA. Meciul e programat de la ora 12:30



Simona Halep H2H Marketa Vondrousova

Simona Halep are o singura intalnire pana acum cu tanara adversara din Cehia. Vondrousova s-a impus dramatic anul acesta la Indian Wells si a facut-o pe Halep sa planga. A fost 2-6; 6-3; 6-2 pentru una din marile surprize ale inceputului de an. Halep cauta acum revansa si e in forma pe suprafata ei preferata, zgura. La Madrid a pierdut finala cu Kiki Bertens, iar acum cauta o noua finala. E ambitionata de ultimele doua finale pierdute in capitala Italiei, ambele contra Elinei Svitolina. Ucraineanca a fost eliminata in primul tur acum.

Forma de moment:

Atat Simona Halep cat si Marketa Vondrousova au pierdut doar doua meciuri din ultimele 10! Halep a pierdut finala cu Bertens de la Madrid si cu Pliskova in semifinale la Miami, in timp ce adversara ei a fost invinsa in finala de la Istanbul de Petra Mertic si de aceeasi Pliskova tot la Miami, in sferturile de finala.

In primul tur la Roma, Marketa Vondrousova a invins-o pe compatioata sa Barbora Strycova scor 1-6; 6-4; 7-6(4);

Castigatoarea partidei dintre Simona Halep si Marketa Vondrousova se va duela cu Daria Kasatkina sau Wang Qiang tot azi, dupa cateva ore.



Simona Halep: Visez sa castig intr-o zi la Roma!

Halep a revenit la Roma cu gandul revansei dupa cele doua finale pierdute. In plus, Halep are de aparat punctele castigate anul trecut, un motiv in plus pentru concentrare maxima.

"Sper sa fac meciuri bune aici, sa castig niste meciuri, iar apoi va fi mult mai usor. E un turneu foarte greu, adversare puternice. Nu pot sa ma gandesc la titlul, dar visez sa castig aici intr-o zi!

Daca nu e anul asta, poate anul viitor. Trebuie sa-mi imbunatatesc tehnbica pentru ca dupa atatea meciuri, loviturile tale nu mai sunt la fel de bune. Trebuie sa le antrenezi. Dar cred ca sunt la un nivel foarte bun acum pe zgura, am incredere.

Ma simt fericita pentru felul in care am jucat saptamana trecuta. Aici o sa fie diferit pentru ca terenul e diferit. Cat despre puncte... nu vreau sa vorbesc despre asta, ca sa fiu sincera. Am atat de multe de aparat, dar macar am recuperat cateva saptamana trecuta", a spus Halep.

Ziua libera in plus o ajuta pe Halep sa se recupereze dupa saptamana grea de la Madrid. "Am avut doua zile libere, nu am facut multe, doar putin fitness. M-am plimbat pe strazile acestui oras frumos si m-am antrenat marti, m-am simtit bine pe teren. Energia mea e destul de scazuta, bineinteles, pentru ca vin dupa un rezultat bun si dupa meciuri grele, dar sunt fericita sa ma aflu la Roma. O sa am grija sa fiu pregatita la meci si sa imi fac jocul, raceala mea a trecut, sunt aproape de 100%", a spus Simona Halep la Roma.



Kiki Bertes, posibil adversar in semifinale!

Simona Halep se poate duela din nou cu Kiki Bertens, daca cele doua vor ajunge in semifinale la Roma. A fost cea mai frustranta partida, povesteste Simona.

"Finala de la Madrid cu Bertens a fost cel mai frustrant meci al meci din acest sezon pentru ca nu am jucat asa cum trebuia, nu a fost cea mai buna zi a mea. Am nevoie de energie acum ca sa vanez titlul de la Roma. Cand ai tratament de luat, cand ai o raceala, poti sa joci bine in acele zile, dar apoi ramai fara energie", a spus Simona.



Traseu virtual Simona Halep Roma 2019



Turul I: bye

Turul II: Marketa Vondrousova

Optimi: Daria Kasatkina sau Wang Qiang

Sferturi: Venus Williams sau Sloane Stephens

Semifinale: Naomi Osaka, Kiki Bertens sau Aryna Sabalena

Finala: Petra Kvitova, Karolina Pliskova si Elina Svitolina