Simona Halep, ROMA 2019: Halep da peste COSMARUL de la Indian Wells! Adversara conduce la intalnirile directe!

Simona Halep si-a aflat adversara din turul doi de la Roma 2019.

Finalista pe zgura de la Madrid, Simona Halep incepe drumul catre o noua finala, cea de la Roma. E performanta de anul trecut pe care trebuie s-o repete pentru a-si mentine punctele in clasamentul WTA. Halep da peste o adversara in turul doi care o conduce cu 1-0 la intalnirile directe!



Simona Halep - Marketa Vondrousova la Roma!



Simona Halep o intalneste pe Marketa Vondrousova in turul al doilea la Roma, dupa ce a avut bye in primul tur. Singura intalnire dintre cele doua a avut loc anul acesta la Indian Wells, cand Vondrousova s-a impus cu 2-1 la seturi, 6-2; 6-3; 2-6.

Marketa Vondrousova, 19 ani, din Cehia, a trecut de compatrioata sa, Barbora Strycova, in trei seturi decise in tie-break, scor 1-6; 6-4; 7-6(7-4). Tanara cehoaica ocupa locul 44 in clasamentul WTA si a castigat un singur turneu in cariera si a adunat in total 1,5 milioane de dolari pana acum din tenis.

585 de puncte are de aparat Simona Halep in clasamentul WTA la Roma!

Traseu virtual Simona Halep Roma 2019

Turul I: bye

Turul II: Marketa Vondrousova sau Barbora Strycova

Optimi: Daria Kasatkina sau Wang Qiang

Sferturi: Serena Williams, Venus Williams sau Sloane Stephens

Semifinale: Naomi Osaka, Kiki Bertens sau Aryna Sabalena

Finala: Petra Kvitova, Karolina Pliskova si Elina Svitolina



Simona Halep: Sunt multumita de jocul meu!



"In acest moment sunt multumita de jocul meu, sunt fericita ca am putut sa trec cu bine peste turneul de la Madrid. A fost o saptamana dificila acolo. Sunt increzatoare si vom vedea ce va fi in urmatoarele saptamani. Imi place la Roma, imi place la Roland Garros, dar eu sunt pregatita pentru orice", a spus Simona Halep la Roma.

