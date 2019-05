Naomi Osaka, in optimi la Roma! Buzarnescu arbitreaza lupta cu Simona Halep! Singurul mod in care japoneza poate fi detronata in clasamentul WTA

Naomi Osaka a invins-o pe Dominika Cibulkova in turul doi la Roma.

Numarul 1 WTA, Naomi Osaka, a trecut in doua seturi de Dominika Cibulkova la Roma, scor 6-3; 6-3. Jucatoarea japoneza s-a calificat in optimi, acolo unde se va duela cu Mihaela Buzarnescu. Romanca a beneficiat de un nou abandon, cel al Juliei Goerges, la 4-4 in decisiv.

Naomi Osaka mai are nevoie de o singura victorie la Roma pentru a intra la Roland Garros din postura de lider mondial. Simona Halep trebuie sa castige turneul de la Roma, iar Osaka sa fie eliminata in optimi pentru ca romanca sa redevina lider in clasamentul WTA.

Simona Halep are meci cu Marketa Vondrousova in turul al doilea si se va duela cu Daria Kasatkina sau Wang Qiang tot azi, daca trece mai departe.



Cum arata acum clasamentul WTA la varf

1. Naomi Osaka 6.401 puncte

2. Simona Halep 5.533 puncte

3. Angelique Kerber 5.195 puncte.