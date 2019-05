Halep poate juca doua meciuri in decurs de 5 ore! Buzarnescu, in aceeasi situatie! NEBUNIE la Roma: program incarcat din cauza ploii

Simona Halep ar fi trebuit sa joace miercuri partida cu Marketa Vondrousova, insa ploaia de la Roma a dat peste cap tot programul organizatorilor. Astfel, atat Simona Halep, cat si Mihaela Buzarnescu pot juca doua partide in aceeasi zi daca obtin calificarile dupa primele meciuri.

Simona Halep va disputa partida cu Marketa Vondrousova dupa ora 12:45, ora Romaniei, si daca va castiga aceasta confruntare va reveni pe teren pentru meciul din optimi contra invingatoarei dintre Daria Kasatkina si Katerina Siniakova. Meciul din optimi este programat dupa ora 17:30.

Mihaela Buzarnescu va intra pe teren la ora 11:00 contra Juliei Goerges. In eventualitatea in care va castiga acest meci, Buzarnescu va reveni in jurul orei 16:00 pentru a-si disputa partida din optimi contra invingatoarei din partida Naomi Osaka - Dominika Cibulkova.

Rome with one of the most crazy OOP I can remember tomorrow. Shocked they are planning rest of R2 and all R3 matches lol

-- Federer, Nadal and Djokovic can all play 1 match on CC and other on Grandstand;

-- Nishikori, Del Potro and possible Azarenka-Muguruza at the parking lot pic.twitter.com/hkMK2Vs81J