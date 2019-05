Simona Halep - Marketa Vondrousova | Anunt FANTASTIC despre Darren Cahill. Ce schimbare face Simona

Simona Halep a vorbit despre cum o ajuta Darren Cahill, desi nu mai este antrenorul ei.

Simona Halep intra azi la Roma in turul al doilea contra cehoaicei Marketa Vondrousova, locul 44 WTA. Simona vine dupa finala pierduta la Madrid cu Kiki Bertens, iar acum cauta revansa, mai ales ca in ultimii doi ani a pierdut finala de fiecare data cu Elina Svitolina. Acum ucraineanca a fost eliminata in turul doi.

Halep si-a facut autocritica in capitala Spaniei si a anuntat ca a gresit tactica. Acum spera sa aiba energie si sa indeplineasca planul invatat de la Darren Cahill, cel care i-a schimbat jocul mult in bine.



Simona Halep: De la Darren Cahill am invatat sa fiu mai agresiva!



"Cred ca jocul meu cel mai bun a devenit si mai bun, eram mai defensiva in trecut. Acum cred ca am devenit mai agresiva. Asta s-a intamplat datorita lui Darren Cahill.

M-a invatat cum sa fac transferul de la defensiva la ofensiva in jocul meu. Cred ca si serviciul a devenit mai bun. Daca pot sa-mi analizez jocul, cred ca am un plan A si in plan B. Dar depinde de energia mea si de starea de moment, daca pot sa aplic planul B, care este mai agresiv", a spus Simona Halep.



Simona Halep, schimbari de stil: Acum toate adversarele ma cunosc!

La aproape 28 de ani, Simona Halep incepe sa aduca noutati in jocul ei, dupa 5 ani in care s-a aflat in elita tenisului mondial. Acum toate adversarele stiu cum joaca si e timpul sa aduca un element surpriza.

"Incerc sa devin mai buna si cat mai buna deoarece jucatoarele ma cunosc acum. Dupa atatia ani trebuie sa vin cu ceva mai bun. Sper sa schimb si alte lucruri la care ma gandesc acum", a spus Simona Halep la conferinta.

