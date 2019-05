Primul pusti dinamovist calificat in Champions League! :) Iubita lui viseaza sa fie noua Halep si arata senzational

Unul dintre cei mai talentati juniori dinamovisti are o iubita tenismena.

Aleksandru Longher (18 ani) este nascut la Suceava si joaca la juniorii lui Dinamo inca din 2013, cand a fost transferat de la Sporting Suceava. Mijlocasul ofensiv de banca stanga a prins 4 prezente in editia trecuta de campionat sub comanda lui Vasile Miriuta si Florin Bratu, debutand intr-o victorie cu Gaz Metan Medias, scor 3-0, cand a prins ultimele sase minute ale meciului, dupa ce l-a inlocuit pe Diogo Salomao.



Pustiul are meciuri pentru reprezentativele U15, U17 si U19 ale Romaniei, fiind considerat unul dintre cei mai talentati jucatori ai generatiei sale. In mai 2017, Longher a castigat Cupa Romaniei Elite U17, cu juniorii lui Dinamo, iar in iunie 2017 el fost desemnat cel mai tehnic jucator in finala campionatului nationala U17, pierduta de micii dinamovisti in fata celor de la CSU Craiova, in urma loviturilor de departajare.

Tot in 2017, el a jucat si in Youth League cu echipa U19, in returul impotriva celor de la Lokomotiva Zagreb, meci terminat cu scorul de 2-2. In acest sezon, Longher s-a calificat in semifinalele Ligii Elitelor U19, unde „ros-albii” au castigat deja prima mansa cu „U” Cluj, scor 2-1, iar returul va avea loc pe 19 mai, la Bucuresti.

Mijlocasul este de etnie poloneza si a primit mai multe mesaje de felicitare si de incurajare din partea Uniunii Polonezilor din Romania. In acest sezon, Longher a prins doar de doua ori banca de rezerva, dar probabil ca Mircea Rednic il pregateste pentru viitorul campionat, cand fiecare echipa va trebui sa aiba printre titulari minim doi jucatori U21.

Iubita pustiului care va da Bac-ul in acest an, este Minodora Toma, o tenismena de 18 ani, care este legitimata la academia de tenis deschisa de Victor Hanescu in Bucuresti si cu care este coleg la clasa cu program sportiv a Colegiului National „Emil Racovita” din Capitala.