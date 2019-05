Naomi Osaka s-a RETRAS de la Roma! Simona Halep a ratat o sansa URIASA in clasamentul WTA! 

Naomi Osaka s-a retras inaintea sfertului de finala cu Kiki Bertens.

Naomi Osaka a obtinut ieri doua victorii la Roma, dar efortul depus a afectat-o, iar azi a decis sa se retraga inainte de meciul cu Kiki Bertens din sferturile de finala. Castigatoarea de la Madrid este astfel prima semifinalista de la Roma.

Osaka a castigat ieri meciurile cu Dominika Cibulkova si Mihaela Buzarnescu cu scoruri identice: 6-3; 6-3.



Simona Halep poate fi depasita de Kiki Bertens!



Finalista anul trecut la Roma, Simona Halep pierde puncte importante. Pe langa faptul ca rateaza sansa de a o depasi pe Naomi Osaka, romanca poate fi depasita acum de Kiki Bertens. Jucatoarea olandeza are nevoie de o calificare in finala ca sa treaca de Halep in clasamentul WTA. Si Karolina Pliskova, care are meci cu Azarenka in sferturi, mai poate sa treaca de Simona Halep. Urmatorul turneu este Roland Garros, acolo unde Halep e favorita numarul 2.

Top 10 WTA in acest moment



1 Naomi Osaka 6486 puncte

2 Simona Halep 5533

3 Kiki Bertens 5405

4 Angelique Kerber 5195

5 Petra Kvitova 5055

6 Karolina Pliskova 4975

7 Sloane Stephens 4552

8 Ashleigh Barty 4430

9 Elina Svitolina 3967

10 Serena Williams 3521

SFERTURI ROMA 2019

Naomi Osaka - Kiki Bertens (Osaka s-a retras)

Viktoria Azarenka - Karolina Pliskova

Marketa Vondrousova - Johanna Konta

Kiki Mladenovic - Maria Sakkari