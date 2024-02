Sorana Cîrstea (33 de ani) este o forță a naturii în duelurile psihologice derulate în cadrul ediției 2024 a turneului WTA 1000 de la Dubai.

După ce a revenit de la 0-1 la seturi împotriva croatei Donna Vekic (31 WTA), în faza optimilor de finală, sportiva din țara noastră a depășit campioana Wimbledon 2023, Marketa Vondrousova, în sferturi, deși a fost condusă cu 6-2 și 5-1.

Sorana Cirstea won this match after being 2-6 1-5 down and saving 6 MPs.

Reaches the semifinal in the WTA 1000 in Dubai. pic.twitter.com/WoGxnZKYfo