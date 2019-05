Serena Williams S-A RETRAS de la Roma inaintea duelului cu sora sa! Simona Halep o putea intalni in sferturi

Americanca a motivat retragerea printr-o accidentare la genunchi. Serena a resimtit dureri dupa victoria din primul tur in fata Rebeccai Peterson, scor 6-4 6-2.

Serena Williams urma sa joace in turul al doilea impotriva surorii sale, Venus Williams.

Simona Halep e avantajata de aceasta retragere. Romanca putea sa dea peste americanca in sferturi.

???? #Serena, due to a knee injury, had to withdraw from the tournament. Venus #Williams gains access to the next round. #ibi19 pic.twitter.com/fxHARjzSqD