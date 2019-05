Simona Halep si Marketa Vondrousova se intalnesc in turul al doilea la Roma.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

DOUA MECIURI IN ACEEASI ZI PENTRU HALEP SI BUZARNESCU

Partidele romancelor din turul al doilea de la Roma, care urmau sa se joace miercuri, au fost reprogramate pentru joi. Astfel, Simona Halep o va intalni pe Marketa Vondrousova, iar Mihaela Buzarnescu va da piept cu Julia Goerges maine. Programul oficial al zilei de joi urmeaza sa fie publicat.

Totusi, un lucru este cert: in cazul in care Simona Halep si Mihaela Buzarnescu vor trece mai departe, ele vor disputa si partidele din optimi tot joi.

Simona Halep ar urma sa o intalneasca pe invingatoarea din partida Kasatkina - Siniakova, iar Mihaela Buzarnescu ar urma sa dea peste Osaka sau Cibulkova.

Simona Halep - Marketa Vondrousova

ACTUALIZARE: E oficial! Meciul Simona Halep - Marketa Vondrousova a fost reprogramat pentru joi, dupa ora 12:00 (ora Romaniei). Doar patru meciuri se mai pot juca astazi la Roma: Djokovic - Shapovalov; Kohlschreiber - Cecchinato; Putintseva - Kvitova; Kontaveit - Sakkari. Organizatorii vor publica in curand programul zilei de joi.

Revised @InteBNLdItalia order of play for today ⬇️⬇️ pic.twitter.com/wCeps42NYT — WTA (@WTA) 15 mai 2019

Actualizare 19:00 Meciurile continua sa fie amanate la Roma! Organizatorii au anuntat o noua reprogramare, pentru ora 19:30. Cel mai devreme, partida Halep - Vondrousova va incepe la ora 21:00.

We're trying to do our best so you don't lose out on today... ???? Matches are postponed to 6.30pm. Just for today, the tickets allow fans to exit and re-enter the Foro Italico. #ibi19 pic.twitter.com/0DJ96DScdv — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 15, 2019

Actualizare 17:00 Niciun meci nu a inceput pana la aceasta ora la Roma si sunt sanse mici ca toate partidele sa se mai desfasoare azi. Partida Simonei Halep poate incepe acum cel mai devreme la ora 19:00, asta daca ploaia se va opri. Prognoza meteo nu este incurajatoare. Se anunta ploaie pana in jurul orei 21:00!



Acualizare 16:00: Partidele sunt in continuare amanate din cauza ploii. Meciul Simonei Halep nu poate incepe mai devreme de ora 18:00 in acest moment!

Actualizare 15:30 Programul zilei a fost revizuit, iar partida Simonei nu poate incepe mai devreme de ora 17:30. Partida Mihaelei Buzarnescu a fost mutata pe alt teren!



Actualizare 14:00 Ploaia continua sa incurce programul de la Roma. Partidele au fost amanate cu inca o ora, iar Halep nu va intra pe teren mai devreme de ora 16:00!



Actualizare 13:00 Ploaia da peste cap programul organizatorilor de la Roma. Programata initial la 13:30, partida dintre Simona Halep si Marketa Vondrousova a fost amanata pentru ora 15:00 din cauza ploii. Toate partidele de azi vor incepe mai tarziu.

????Rain delay update: the matches will not start before 1:15pm☂ #ibi19 pic.twitter.com/kaRwYLmcQG — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 15, 2019



Organizatorii turneului din capitala Italiei au anuntat ora de start a duelului. Halep - Vondrousova se va juca miercuri, dupa ora 13:30 (ora Romaniei).

Meciul este al doilea al zilei disputat pe arena Pietrangeli, dupa incheierea partidei Johanna Konta - Sloane Stephens.

585 de puncte are de aparat Simona Halep in clasamentul WTA la Roma!

Simona Halep - Marketa Vondrousova la Roma!

Simona Halep o intalneste pe Marketa Vondrousova in turul al doilea la Roma, dupa ce a avut bye in primul tur. Singura intalnire dintre cele doua a avut loc anul acesta la Indian Wells, cand Vondrousova s-a impus cu 2-1 la seturi, 2-6; 6-3; 6-2.

Marketa Vondrousova, 19 ani, din Cehia, a trecut de compatrioata sa, Barbora Strycova, in trei seturi decise in tie-break, scor 1-6; 6-4; 7-6(7-4). Tanara cehoaica ocupa locul 44 in clasamentul WTA si a castigat un singur turneu in cariera si a adunat in total 1,5 milioane de dolari pana acum din tenis.

Simona Halep Roma 2019 LIVE: Nu prea mai am energie

Simona Halep inca se reface in urma efortului depus la Madrid, unde a pierdut finala cu Kiki Bertens.

"Am avut doua zile libere, nu am facut multe, doar putin fitness. M-am plimbat pe strazile acestui oras frumos si m-am antrenat marti, m-am simtit bine pe teren. Energia mea e destul de scazuta, bineinteles, pentru ca vin dupa un rezultat bun si dupa meciuri grele, dar sunt fericita sa ma aflu la Roma. O sa am grija sa fiu pregatita la meci si sa imi fac jocul, raceala mea a trecut, sunt aproape de 100%", a spus Simona Halep la Roma.



Simona Halep: Finala de la Madrid, cel mai frustrant meci al meu!

"Finala de la Madrid cu Bertens a fost cel mai frustrant meci al meci din acest sezon pentru ca nu am jucat asa cum trebuia, nu a fost cea mai buna zi a mea. Am nevoie de energie acum ca sa vanez titlul de la Roma. Cand ai tratament de luat, can ai o raceala, poti sa joci bine in acele zile, dar apoi ramai fara energie", a spus Simona.



Simona Halep, spre a treia finala la Roma!

Simona Halep a pierdut doua finale la Roma, iar acum spera ca a treia ocazie va fi cu noroc. Elina Svitolina, jucatoarea care a invins-o in ultimii doi ani in finala a pierdut in turul 2 acum. Clasamentul WTA nu e important acum, ci la final de an, mai spune Halep.



"Sper sa fac meciuri bune aici, sa castig niste meciuri, iar apoi va fi mult mai usor. E un turneu foarte greu, adversare puternice. Nu pot sa ma gandesc la titlul, dar visez sa castig aici intr-o zi!

Daca nu e anul asta, poate anul viitor. Trebuie sa-mi imbunatatesc tehnbica pentru ca dupa atatea meciuri, loviturile tale nu mai sunt la fel de bune. Trebuie sa le antrenezi. Dar cred ca sunt la un nivel foarte bun acum pe zgura, am incredere.

Ma simt fericita pentru felul in care am jucat saptamana trecuta. Aici o sa fie diferit pentru ca terenul e diferit. Cat despre puncte... nu vreau sa vorbesc despre asta, ca sa fiu sincera. Am atat de multe de aparat, dar macar am recuperat cateva saptamana trecuta", a mai spus Halep.

Traseu virtual Simona Halep Roma 2019

Turul I: bye

Turul II: Marketa Vondrousova

Optimi: Daria Kasatkina sau Wang Qiang

Sferturi: Venus Williams sau Sloane Stephens

Semifinale: Naomi Osaka, Kiki Bertens sau Aryna Sabalena

Finala: Petra Kvitova, Karolina Pliskova si Elina Svitolina

Citeste si:

Simona Halep a scapat de COSMARUL de la Roma! Campioana din ultimele doua editii a fost eliminata!

SIMONA HALEP - MARKETA VONDROUSOVA, ROMA | Organizatorii au anuntat ora de start a partidei din turul al doilea! Vondrousova, cosmarul lui Halep din 2019

Simona Halep, ROMA 2019 | Noi detalii despre starea de sanatate a Simonei inainte de primul meci: "Energia nu este inca la nivel maxim"

Serena Williams S-A RETRAS de la Roma inaintea duelului cu sora sa! Simona Halep o putea intalni in sferturi

Simona Halep, anul descatusarii la Roma? Romanca a jucat deja doua finale in Italia: "Visul meu e sa castig titlul aici!"