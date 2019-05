"E ziua in care!" Ce a facut Simona Halep dupa eliminarea dramatica de la Roma. Galerie FOTO

Simona Halep a pierdut dramatic in turul doi la Roma cu Marketa Vondrousova, in trei seturi.

Incurcata de programul dat peste cap din cauza ploii, dar si accidentata in setul decisiv, Simona Halep a cedat din nou contra cehoaicei Marketa Vondrousova si a fost eliminata din turul al doilea de la Roma.

Jucatoarea romanca nu a revenit imediat acasa, ci a mai ramas in capitala Italiei, iar azi a iesit la plimbare pe strazile Cetatii Eterne alaturi de mama ei, Tania.

Simona Halep a ratat sansa uriasa sa treaca pe primul loc in clasamentul WTA. Naomi Osaka s-a calificat in sferturi, dar a abandonat turneul din auza unei accidentari. Acum Halep poate sa iasa din primele 3 jucatoare ale lumii, daca Pliskova si Kiki Bertens vor ajunge in finala de la Roma.



Simona Halep s-a relaxat pe muzica lui Smiley

Simona Halep e fan declarat Smiley si chiar s-a intalnit cu artistul care a promis sa-i compuna o melodie. La randul sau, Smiley a urmarit-o pe Simona Halep din tribune la turneul de la Miami. La Roma, Halep s-a relaxat pe muzica lui Smiley si le-a aratat fanilor de pe Instagram playlist-ul ei: melodiile "Oarecare" si "Acasa".

Ce urmeaza pentru Simona Halep

Simona Halep a pierdut la Roma 585 de puncte, aferente finalei jucate in 2018. Ea poate cobori in clasamentul WTA pana pe locul 4. Acest lucru se va intampla doar in cazul in care Kvitova si Bertens vor juca finala la Roma. De asemenea, ea poate cobori o pozitie in cazul in care una dintre cele doua jucatoare ajunge in finala. Si Karolina Pliskova o poate depasi si ea pe Halep in cazul in care castiga turneul.

Simona Halep e cap de serie numarul 2 la Roland Garros, turneu programat intre 20 mai si 9 iunie anul acesta.

"Nu consider ca este o accidentare grava. Imi voi reveni peste cateva zile. Chiar am spus mai devreme, este si un lucru bun, daca privesti partea pozitiva. Aveam nevoie de cateva zile de relaxare. Ma odihnesc si sper sa am bateriile incarcate pentru Roland Garros", a spus Simona dupa eliminarea de la Roma.