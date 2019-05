Simona Halep a scapat de COSMARUL de la Roma! Campioana din ultimele doua editii a fost eliminata! 

Simona Halep joaca azi in turul 2 la Roma cu Marketa Vondrousova din Cehia. Elina Svitolina, campioana din ultimele editii a fost eliminata!

Simona Halep primeste o veste buna la Roma inainte sa intre pe teren. Elina Svitolina, jucatoarea care a invins-o pe romanca in ultimele doua finale de la Roma a fost eliminata in turul al doilea de Victoria Azarenka, scor 4-6, 6-1, 7-5. Svitolina a avut bye in primul tur, dupa ce s-a impus in ultimii doi ani in finale cu Simona Halep.

Azarenka va juca mai departe la Roma cu castigatoarea partidei dintre Garbine Muguzura sai Danielle Collins.



Simona Halep - Marketa Vondrousova LIVE pe www.sport.ro!

Simona Halep intra in arena la Foro Italico azi, dupa ora 13:30, cu cehoaica Marketa Vondrousova, 19 ani, jucatoarea care a facut-o sa planga anul acesta la Indian Wells. Marketa a obtinut victoria la singura intalnire din cariera cu Simona Halep, 2-6; 6-3; 6-2.

“Nu ma pot gandi inca la titlu, dar visul meu e sa-l castig. Daca nu anul acesta, poate la anul. Nu vreau sa ma gandesc la punctele pe care le am de aparat ca sa fiu sincera. Stiu ca am multe puncte de aparat, dar am acoperit cateva din ele cu rezultatul de la Madrid. Nu este vorba despre a apara puncte, ci despre a castiga meciuri. Daca voi ajunge iar lider, as vrea sa se intample la final de sezon, nu acum, asa ca pentru mine nu conteaza in acest moment. Vreau doar sa castig meciuri”, a spus Simona Halep la Roma.