Simona Halep, ROMA 2019 | Noi detalii despre starea de sanatate a Simonei inainte de primul meci: "Energia nu este inca la nivel maxim"

Simona Halep va juca in turul al doilea la Roma cu Marketa Vondrousova.

Simona Halep s-a declarat pregatita pentru turneul de la Roma si hotarata sa se bucure de fiecare meci jucat.

Romanca intra in competitia din capitala Italiei din turul al doilea si si-a aflat astazi adversara, Marketa Vondrousova din Cehia.

Inaintea duelului programat miercuri, nu mai devreme de ora 12:00, Simona Halep a vorbit despre starea ei de sanatate. Aceasta a spus ca si-a revenit aproape 100% dupa ce a jucat pana in finala la Madrid.

"Ma simt mult mai bine, energia nu este inca la nivel maxim pentru ca a fost o saptamana grea la Madrid, dar m-am odihnit foarte bine in aceste doua zile, si acum sper sa fiu cat se poate de pregatita pentru meci!

Sunt OK fizic, nu am nicio durere, nu am nicio problema sau accidentare, dar sunt un pic obosita, e normal dupa atatea meciuri", a spus Halep pentru DigiSport.

Simona Halep - Marketa Vondrousova la Roma!

Simona Halep o intalneste pe Marketa Vondrousova in turul al doilea la Roma, dupa ce a avut bye in primul tur. Singura intalnire dintre cele doua a avut loc anul acesta la Indian Wells, cand Vondrousova s-a impus cu 2-1 la seturi, 6-2; 6-3; 2-6.

Marketa Vondrousova, 19 ani, din Cehia, a trecut de compatrioata sa, Barbora Strycova, in trei seturi decise in tie-break, scor 1-6; 6-4; 7-6(7-4). Tanara cehoaica ocupa locul 44 in clasamentul WTA si a castigat un singur turneu in cariera si a adunat in total 1,5 milioane de dolari pana acum din tenis.

Traseu virtual Simona Halep Roma 2019

Turul I: bye

Turul II: Marketa Vondrousova

Optimi: Daria Kasatkina sau Wang Qiang

Sferturi: Venus Williams sau Sloane Stephens

Semifinale: Naomi Osaka, Kiki Bertens sau Aryna Sabalena

Finala: Petra Kvitova, Karolina Pliskova si Elina Svitolina