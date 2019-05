Simona Halep, decizie UNICA in WTA! E singura jucatoare top 10 care nu a facut asta

Simona Halep se pregateste de turul al doilea la Roma 2019, acolo unde se va duela cu cehoaica Marketa Vondrousova.

Simona Halep are in fata doua turnee uriase pe zgura, la Roma si Roland Garros, acolo unde are de aparat o finala si trofeul cucerit anul trecut la Paris.

Dupa cele doua turnee urmeaza un demonstrativ la Cluj cu Marius Copil, Flavia Pennetta si Fabio Fogini, dupa care incepe sezonul de iarba ce va culmina cu Wimbledon, programat intre 1 si 15 iulie 2019.



Simona Halep nu s-a inscris la niciun turneu pe iarba inainte de Wimbledon!



Simona Halep nu s-a inscris pana acum la niciun turneu pe iarba si pare ca vrea sa joace primul si singurul turneu pe iarba anul acesta la Wimbledon, acolo unde cea mai buna performanta din cariera este semifinala din 2014.

Simona a mai avut timp pana ieri sa se inscrie la Eastbourne, turneul ales de obicei de jucatoarea constanteanca pentru pregatirea turneului de la Wimbledon. Singura sansa pentru ca Halep sa participe totusi la un turneu pe iarba inainte de Wimbledon este sa ceara un wild card din partea organizatorilor de la Eastbourne, programat sa inceapa pe 23 iunie. Inainte de asta mai sunt turneele de la Birmingham si 's-Hertogenbosch in Olanda.

La Birmingham au confirmat deja prezenta Naomi Osaka, Petra Kvitova (campioana de anul trecut), Elina Svitolina, Johanna Konta, Ashleigh Barty, Anett Kontaveit, Bianca Andreescu, Aryna Sabalenka, Qiang Wang sau Garbiñe Muguruza.

La Eastbourne sunt inscrise 13 jucatoare din top 20 WTA, nume precum Elina Svitolina, Kiki Bertens, Sloane Stephens, Karolina Pliskova, Arina Sabalenka si Mihaela Buzarnescu.

Pana atunci, Simona Halep are de aparat 2585 de puncte la turneele de la Roma si Roland Garros. In turul al doilea din capitala Italiei, Halep se va duela cu cehoaica Marketa Vondrousova, cea care a eliminat-o anul acesta la Indian Wells.