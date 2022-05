România la Roland Garros 2022: bilanțul participării țării noastre la turneul de mare șlem din Paris

Cu 7 jucătoare prezente pe tabloul principal de simplu și 5 participante în competiția de dublu feminin, România a avut multe motive de speranță, în ediția 2022 a turneului de la Roland Garros.

Simona Halep și Sorana Cîrstea au părăsit însă competiția încă din turul secund, într-o manieră dureroasă, pierzând 8, respectiv 12 game-uri la rând în meciurile inițial controlate cu Qinwen Zheng și Sloane Stephens.

Irina Begu a fost autoarea celei mai mari surprize plăcute, reușind să ajungă în a treia optime de Grand Slam a carierei, după succese cu jucătoare redutabile, în primele două tururi, Jasmine Paolini și Ekaterina Alexandrova.

Irina Bara, învinsă cu 6-3, 6-1 de Yulia Putintseva (37 WTA).

Mihaela Buzărnescu, eliminată scor 6-1, 6-2 de Madison Brengle (57 WTA).

Gabriela Ruse, eșec la debut pe tabloul principal de la Roland Garros, scor 6-3, 6-1 cu Elise Mertens (32 WTA).

Ana Bogdan, înfrângere dureroasă, într-un meci pasionant, cu Victoria Azarenka (15 WTA), scor 7-6 (7), 6-7 (1), 2-6, din cadrul primei runde.

Hard to ask for more of a fight from Ana today. She played as hard as I have ever seen her, and against a former champion in Azarenka no less. But sadly after 3 hard-fought sets is was Azernka who came out on top. Victoria Azarenka defeated Ana Bogdan 6-7, 7-6, 6-2. pic.twitter.com/0s0CXY6CIK