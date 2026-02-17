Marile cluburi europene se luptă pentru semnătura sa

Leon Goretzka își termină contractul cu Bayern Munchen și a anunțat că este pregătit pentru o nouă provocare, cel mai probabil în afara Germaniei. Printre echipele interesate să-l transfere gratis în vara viitoare se află Arsenal, Atletico Madrid, AC Milan, Manchester City, Napoli, Tottenham, Manchester United, Olimpique Marseille, Newcastle United, Liverpool, Chelsea, West Ham United, FC Barcelona, Inter Milano, Fenerbahce, Galatasaray, Real Madrid și Juventus.

Acesta și-a pierdut locul de titular, după venirea lui Vincent Kompany, deși are un salariu anual de 13 milioane de euro. În acest sezon a bifat 30 de prezențe și 2 goluri și ar putea pleca de pe Allianz Arena cu alte patru trofee în palmares, la finalul stagiunii. Echipa sa a câștigat Supercupa Germaniei (2-1 cu VfB Stuttgart) și este în continuare șanse să se impună în Bundesliga (avans de 16 puncte față de Dortmund), Cupa Germaniei (calificată în semifinale) și Champions League (calificată în optimile de finală / va juca cu câștigătoarele meciurilor Borussia Dortmund - Atalanta sau Olympiacos - Bayer Leverkusen).

Goretzka a jucat la doar trei echipe

Leon Goretzka (31 de ani) este născut la Bochum (landul Renania de Nord-Westfalia) și s-a format la juniorii cluburilor Werner SV 06 Bochum și VfL Bochum. La nivel de seniori a evoluat pentru VfL Bochum (2012-2013), Schalke 04 (2013-2018) și Bayern Munchen (2018-2026).

Are 67 de meciuri și 15 goluri pentru naționala de seniori a Germaniei, iar în palmares are Bundesliga (x6), DFB-Pokal (x2), Franz Beckenbauer Supercup (x4), Champions League (2020), UEFA Super Cup (2020), FIFA Club World Cup (2020), FIFA Confederations Cup (2017), finale la Euro U17 (2012) și la Jocurile Olimpice (2016), dar și includerea în UEFA Champions League Squad of the Season (2019-2020), Bundesliga Team of the Season (2017-2018, 2020-2021), Kicker Bundesliga Team of the Season (2020-2021) și VDV Bundesliga Team of the Season (2020-2021).

Poate evolua pe posturile de mijlocaș central, închizător și mijlocaș ofensiv, este cotat la 15 milioane de euro și a fost comparat cu marii mijlocași germani Lothar Matthaus și Michael Ballack.

Foto - Getty Images