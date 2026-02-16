FC Hermannstadt și CFR Cluj se întâlnesc de la ora 17:00, pe Stadionul Municipal Sibiu, into-un meci din etapa a 27-a a Superliga. Partida poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Hermannstadt - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 17:00

Hermannstadt este pe locul 15, cu doar 17 puncte după 26 de etape, bilanț de trei victorii, opt remize și cincisprezece înfrângeri.

De cealaltă parte, CFR Cluj este în lupta directă pentru play-off. Formația antrenată de Daniel Pancu ocupă locul 7, cu 41 de puncte, dar o victorie la Sibiu o poate urca până pe locul 5.

Istoricul confruntărilor directe este clar în favoarea oaspeților. În ultimele cinci dueluri, CFR Cluj a câștigat de patru ori, iar un meci s-a terminat la egalitate. Cel mai recent, în octombrie 2025, clujenii s-au impus cu 2-1.