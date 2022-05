Prima reacție a sincerei Irina Begu, ajunsă între ultimele 16 jucătoare la Roland Garros: „În final, am tremurat puțin”

Pentru a treia oară în carieră, Irina Begu (31 de ani, 63 WTA) a pătruns în faza optimilor de finală ale unui turneu de mare șlem. Sportiva născută la București a depășit-o în minim de seturi pe deținătoarea de wildcard, Leolia Jeanjean (227 WTA), care o învinsese în turul secund pe Karolina Pliskova, a opta jucătoare a lumii.

A fost 6-1, 6-4 pentru Irina Begu, la finalul celor 85 de minute ale partidei desfășurate pe Arena Suzanne-Lenglen, unde francezii au susținut-o frenetic pe Leolia Jeanjean. Begu a controlat însă autoritar partida, până la 6-1, 5-1, dar s-a regrupat, în al zecelea game al setului secund, reușind să închidă partida în două seturi.

Irina Begu: „În final, am tremurat puțin, dar mă bucur că am reușit să câștig, la 5-4.”

„Leolia a avut un turneu grozav. Nu e ușor să înfrunți o franțuzoaică aici. Felicitări ei și îi doresc ce e mai bun pentru restul anului,” a spus Irina Begu, în debutul interviului oferit pe teren, cerându-și scuze pentru vocea sa răgușită.

„Mă scuzați, sunt puțin răcită,” a transmis Begu, înainte de a-și analiza prestația. „Cred că am jucat foarte bine, până la set și 5-1, am jucat în stilul meu, agresiv. După care, am început să mă gândesc. Cu publicul susținând-o, nu a fost ușor.

Încercam să fiu agresivă, la final am tremurat puțin, dar mă bucur că am reușit să depășesc momentul, la 5-4 în setul secund,” a admis, cu sinceritate, Irina Begu, menționându-și emoțiile trăite în finalul jocului.

„Nu am văzut-o jucând înainte, dar am urmărit meciurile ei din acest turneu. Știam la ce să mă aștept, iar în primele două game-uri am început să-i simt jocul. Am adoptat o tactică bună, încă de la început,” a completat Irina Begu, care s-a felicitat pentru tactica aleasă, care a trimis-o pentru a doua oară în optimile turneului de la Roland Garros, după prezența din 2016.