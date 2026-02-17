La finalul rundei cu numărul 27, FCSB se clasează abia pe locul 10, cu 40 de puncte. Distanța față de poziția a șasea, ultima care duce în play-off, ocupată acum de FC Argeș, este de 3 puncte.

FCSB nu e sigură de play-off nici cu 3 victorii în ultimele 3 etape

În ultimele trei etape din sezonul regulat, FCSB va primi vizita lui Metaloglobus, va înfrunta UTA la Arad și va juca pe teren propriu contra Universității Cluj.

Cu 9 puncte din 9 posibile, statisticienii de la Football Meets Data o cotează pe FCSB cu 92,8% șanse de accedere în play-off. Chiar și așa, există o multitudine de scenarii prin care campioana poate fi trimisă în play-out și cu 49 de puncte la finalul celor 30 de etape.

Spre exemplu, cu 5 puncte obținute de CFR Cluj, 7 de FC Argeș și 6 de Universitatea Cluj, FCSB ar termina sezonul regulat pe locul 7. FCSB și CFR Cluj ar încheia la egalitate de puncte, 49, însă departajarea s-ar face la meciurile directe, unde ardelenii au câștig de cauză după 2-2 în tur și 4-1 în retur.

Scenariu | FCSB, cu 9 puncte din 9, dar out din play-off

Pe baza simulatorului pus la dispoziție de Football Meets Data, am creat un scenariu în care FCSB câștigă toate cele trei jocuri rămase, dar U Cluj, FC Argeș și CFR Cluj termină deasupra campioanei. Iată rezultatele și cum ar arăta clasamentul în acest scenariu.

FCSB:

FCSB - Metaloglobus 1-0

UTA - FCSB 0-1

FCSB - U Cluj 1-0

CFR Cluj:

CFR Cluj - Petrolul 1-0

Farul - CFR Cluj 1-1

CFR Cluj - Dinamo 1-1

FC Argeș:

FC Argeș - Farul 1-0

Dinamo - FC Argeș 1-1

FC Argeș - Slobozia 1-0

U Cluj:

Botoșani - U Cluj 0-1

U Cluj - Oțelul 1-0

FCSB - U Cluj 1-0

După Universitatea Craiova, Dinamo - deja calificate matematic în play-off - și Rapid - care mai are nevoie de o victorie pentru a fi sigură de top 6 - clasamentul ar arăta astfel, cu CFR și FCSB departajate prin rezultatul confruntărilor directe.

4. Universitatea Cluj - 51p

5. FC Argeș 50p

6. CFR 49p

7. FCSB 49p

7 echipe pentru ultimele 3 locuri de play-off

Pe lângă echipele menționate anterior, FC Botoșani, UTA Arad și Oțelul Galați, acum pe locurile 7-9, păstrează și ele șanse de calificare în play-off și pot îngreuna serios misiunea lui FCSB de a prinde top 6.

Programul echipelor aflate în lupta pentru play-off

U Cluj:

FC Botoșani (deplasare)

Oțelul Galați (acasă)

FCSB (deplasare)

FC Argeș:

Farul (acasă)

Dinamo (deplasare)

Unirea Slobozia (acasă)

FC Botoșani:

U Cluj (acasă)

FC Hermannstadt (deplasare)

Petrolul Ploiești (acasă)

CFR Cluj:

Petrolul Ploiești (acasă)

Farul (deplasare)

Dinamo (acasă)

UTA Arad:

Oțelul Galați (deplasare)

FCSB (acasă)

Metaloglobus (deplasare)

Oțelul Galați:

UTA Arad (acasă)

U Cluj (deplasare)

FC Hermannstadt (acasă)

FCSB:

Metaloglobus (acasă)

UTA Arad (deplasare)

U Cluj (acasă)

Clasamentul din Superliga după 27 de etape