La finalul rundei cu numărul 27, FCSB se clasează abia pe locul 10, cu 40 de puncte. Distanța față de poziția a șasea, ultima care duce în play-off, ocupată acum de FC Argeș, este de 3 puncte.
FCSB nu e sigură de play-off nici cu 3 victorii în ultimele 3 etape
În ultimele trei etape din sezonul regulat, FCSB va primi vizita lui Metaloglobus, va înfrunta UTA la Arad și va juca pe teren propriu contra Universității Cluj.
Cu 9 puncte din 9 posibile, statisticienii de la Football Meets Data o cotează pe FCSB cu 92,8% șanse de accedere în play-off. Chiar și așa, există o multitudine de scenarii prin care campioana poate fi trimisă în play-out și cu 49 de puncte la finalul celor 30 de etape.
Spre exemplu, cu 5 puncte obținute de CFR Cluj, 7 de FC Argeș și 6 de Universitatea Cluj, FCSB ar termina sezonul regulat pe locul 7. FCSB și CFR Cluj ar încheia la egalitate de puncte, 49, însă departajarea s-ar face la meciurile directe, unde ardelenii au câștig de cauză după 2-2 în tur și 4-1 în retur.
Scenariu | FCSB, cu 9 puncte din 9, dar out din play-off
Pe baza simulatorului pus la dispoziție de Football Meets Data, am creat un scenariu în care FCSB câștigă toate cele trei jocuri rămase, dar U Cluj, FC Argeș și CFR Cluj termină deasupra campioanei. Iată rezultatele și cum ar arăta clasamentul în acest scenariu.
FCSB:
- FCSB - Metaloglobus 1-0
- UTA - FCSB 0-1
- FCSB - U Cluj 1-0
CFR Cluj:
- CFR Cluj - Petrolul 1-0
- Farul - CFR Cluj 1-1
- CFR Cluj - Dinamo 1-1
FC Argeș:
- FC Argeș - Farul 1-0
- Dinamo - FC Argeș 1-1
- FC Argeș - Slobozia 1-0
U Cluj:
- Botoșani - U Cluj 0-1
- U Cluj - Oțelul 1-0
- FCSB - U Cluj 1-0
După Universitatea Craiova, Dinamo - deja calificate matematic în play-off - și Rapid - care mai are nevoie de o victorie pentru a fi sigură de top 6 - clasamentul ar arăta astfel, cu CFR și FCSB departajate prin rezultatul confruntărilor directe.
- 4. Universitatea Cluj - 51p
- 5. FC Argeș 50p
- 6. CFR 49p
- 7. FCSB 49p
7 echipe pentru ultimele 3 locuri de play-off
Pe lângă echipele menționate anterior, FC Botoșani, UTA Arad și Oțelul Galați, acum pe locurile 7-9, păstrează și ele șanse de calificare în play-off și pot îngreuna serios misiunea lui FCSB de a prinde top 6.
Programul echipelor aflate în lupta pentru play-off
U Cluj:
- FC Botoșani (deplasare)
- Oțelul Galați (acasă)
- FCSB (deplasare)
FC Argeș:
- Farul (acasă)
- Dinamo (deplasare)
- Unirea Slobozia (acasă)
FC Botoșani:
- U Cluj (acasă)
- FC Hermannstadt (deplasare)
- Petrolul Ploiești (acasă)
CFR Cluj:
- Petrolul Ploiești (acasă)
- Farul (deplasare)
- Dinamo (acasă)
UTA Arad:
- Oțelul Galați (deplasare)
- FCSB (acasă)
- Metaloglobus (deplasare)
Oțelul Galați:
- UTA Arad (acasă)
- U Cluj (deplasare)
- FC Hermannstadt (acasă)
FCSB:
- Metaloglobus (acasă)
- UTA Arad (deplasare)
- U Cluj (acasă)