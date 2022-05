Trecută cu brio de calificări, Irina Bara a pierdut meciul cu Yulia Putintseva, în primul tur la Roland Garros

Irina Bara (27 de ani, 112 WTA) a jucat pentru a patra oară pe tabloul principal al unui turneu de mare șlem, în cadrul Roland Garros 2022, dar a fost oprită de kazaha Yulia Putintseva (27 de ani, 37 WTA), în runda inaugurală.

Putintseva s-a impus, într-un duel al tenacității, scor 6-3, 6-1. Primul set a fost mai strâns decât o arată scorul, majoritatea schimburilor de mingi depășind numărul de 5 lovituri și consemnând, pe rând, apariții spectaculoase ale Irinei Bara la fileu, dar și ruperi de ritm eficient efectuate de Yulia Putintseva.

Sub focul formei de moment, Yulia Putintseva s-a desprins cu o lejeritate mai pronunțată în puncte, de-a lungul setului secund, închis sub jumătate de oră. Bara a avut dificultăți în a returna eficient în acest meci, câștigând doar 35% din punctele jucate pe serva adversarei, iar mingile boltite, utilizate de Putintseva au funcționat, obosind umerii româncei, pe parcursul celor 67 de minute ale jocului.

Rămâne însă un rezultat bun pentru sportiva din România, care și-a început parcursul la Paris încă din primul tur al calificărilor.

Irina Begu și Sorana Cîrstea au obținut calificarea în turul secund, în timp ce, până acum, Gabriela Ruse, Ana Bogdan și Irina Bara au cedat, în runda inaugurală.

Tough day for Irina as she faced Yulia who has been playing lights out recently and didn't let up today either. Irina had some great chances and played well overall, but just couldn't keep up with Yulia when she got going. Yulia Putintseva defeated Irina Bara 6-3, 6-1. pic.twitter.com/MNR2Lj4o0D