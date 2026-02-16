FOTO ȘI VIDEO Detaliul care îi aduce un milion de dolari Juttei Leerdam după aurul olimpic. De ce și-a desfăcut costumul

Jutta Leerdam a câștigat aurul olimpic la 1.000 de metri.

Patinatoarea olandeză în vârstă de 27 de ani, logodnica faimosului Jake Paul, a fost protagonista unui moment care a făcut înconjurul planetei la Jocurile Olimpice de Iarnă. După ce a cucerit medalia de aur și a stabilit un nou record olimpic la proba de 1.000 de metri, adăugându-și în palmares și un argint la o altă disciplină, Leerdam a sărbătorit într-un mod inedit.

Sportiva și-a deschis fermoarul costumului de concurs, lăsând la vedere bustiera albă produsă de Nike. Imaginile au devenit virale instantaneu, fiind redistribuite inclusiv de contul oficial de Instagram al gigantului american, urmărit de 298 de milioane de persoane. Specialiștii în marketing estimează că această expunere îi va rotunji considerabil conturile.

Frederique de Laat, fondatoarea Branthlete și expertă în marketing sportiv, a spus pentru publicația olandeză AD: „Cu Nike, bănuiesc că suma ar putea depăși un milion de dolari”.

O revenire de senzație

Potențialul financiar al olandezei nu se oprește aici. Cu o comunitate de 6,2 milioane de urmăritori pe Instagram, Leerdam poate încasa aproximativ 62.000 de euro pentru o singură postare sponsorizată.

Succesul de la această ediție a Jocurilor Olimpice reprezintă o răsturnare spectaculoasă de situație. În urmă cu doar câteva luni, Jutta ratase calificările pentru proba sa favorită de 1.000 de metri. Revenirea sa pe cea mai înaltă treaptă a podiumului a fost posibilă datorită sprijinului oferit de Comitetul Olimpic Olandez și a unei determinări ieșite din comun.

Partenerul său, Jake Paul, a trăit la intensitate maximă cursa. Youtuber-ul și boxerul american a descris victoria Juttei drept: „Cea frumoasă senzație pe care a văzut-o vreodată”.

