Patinatoarea olandeză în vârstă de 27 de ani, logodnica faimosului Jake Paul, a fost protagonista unui moment care a făcut înconjurul planetei la Jocurile Olimpice de Iarnă. După ce a cucerit medalia de aur și a stabilit un nou record olimpic la proba de 1.000 de metri, adăugându-și în palmares și un argint la o altă disciplină, Leerdam a sărbătorit într-un mod inedit.

Sportiva și-a deschis fermoarul costumului de concurs, lăsând la vedere bustiera albă produsă de Nike. Imaginile au devenit virale instantaneu, fiind redistribuite inclusiv de contul oficial de Instagram al gigantului american, urmărit de 298 de milioane de persoane. Specialiștii în marketing estimează că această expunere îi va rotunji considerabil conturile.

Frederique de Laat, fondatoarea Branthlete și expertă în marketing sportiv, a spus pentru publicația olandeză AD: „Cu Nike, bănuiesc că suma ar putea depăși un milion de dolari”.