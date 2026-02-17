Deși nu a fost lipsită de controverse, victoria lui Inter din derby-ul cu Juventus (3-2) l-a scăpat pe Cristi Chivu, cel puțin pentru moment, de cea mai frecventă critică întâlnită pe parcursul mandatului său - aceea că nu reușește să câștige meciurile contra granzilor din Serie A.

Cristi Chivu, tot mai aproape de noul contract cu Inter, după 40 de meciuri și o medie excelentă

Meciul contra lui Juventus a fost cel cu numărul 40 al lui Cristi Chivu pe banca lui Inter Milano, iar românul are o medie de puncte per meci de-a dreptul extraordinară, 2,23!

Chivu a reușit să îl depășească la acest capitol pe predecesorul său, Simone Inzaghi, dar și pe alți antrenori uriași care au lucrat la Inter în ultimele două decenii, precum Jose Mourinho, Antonio Conte sau Roberto Mancini, scrie Sport Mediaset.

Publicația italiană notează că rezultatele excelente din aceste luni îl aduc pe Cristi Chivu tot mai aproape de semnarea unui nou contract cu Inter. Actuala înțelegere a românului expiră în iunie 2027, cu un salariu anual de aproximativ 2,5 milioane de euro.

Noul contract ar urma să fie semnat în vară, înaintea noului sezon, în funcție de rezultatele pe care Inter le va avea în cele trei competiții în care a rămas implicată - Serie A, Liga Campionilor și Cupa Italiei. Înțelegerea ar urma să fie prelungită până în 2028 sau chiar 2029, cu o îmbunătățire a salariului.

Următorul meci al lui Inter este programat miercuri, de la ora 22:00, pe terenului Bodo/Glimt, în turul play-off-ului pentru optimile UEFA Champions League.

Calificată în semifinalele Cupei Italiei, echipa lui Cristi Chivu este lider autoritar în Serie A, cu 61 de puncte, 8 deasupra celei de-a doua clasate AC Milan, care are un meci în minus.

Bornele fantastice ale lui Cristi Chivu