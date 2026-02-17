După ce i-a adus pe Valentin Țicu, Matteo Duțu și Ianis Tarbă, Dinamo a anunțat că este pe cale să îl semneze și pe George Pușcaș. Atacantul naționalei, fără echipă din septembrie, ar trebui să sosească sub comanda lui Zeljko Kopic în următoarele zile.

Cum l-a ratat Dinamo pe Doni Arifi, ajuns în Germania

O altă țintă a lui Dinamo din această iarnă a fost Doni Arifi, un mijlocaș defensiv finlandez în vârstă de 23 de ani, care a jucat anul trecut la campioana KuPS.

Internațional U21 al Finlandei, Doni Arifi măsoară 1,95m, este cotat de Transfermarkt la 450.000 de euro, iar în toamnă a jucat în toate cele 6 meciuri ale lui KuPS din faza principală Conference League.

Dinamo a ratat însă transferul lui Arifi. Finlandezul a semnat cu Greuther Furth, formație din liga a doua germană, care i-a oferit un salariu dublu, spune Andrei Nicolescu.

"Eu regret un singur jucător. Era un jucător de mijlocul terenului, care cred că ne ajuta foarte mult. Doni Arifi, care a semnat în Bundesliga pentru că noi nu am fost suficienți de...

Apropo de munca în echipă, noi luasem decizia și mai așteptam un OK. N-a venit acel OK decât când el a primit o ofertă din Bundesliga. A preferat să meargă acolo pentru că era vorba de bani de două ori mai mulți", a spus Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, într-un interviu pentru PRO TV.

Greuther Furth ocupă ultimul loc în liga a doua germană, cu doar 19 puncte acumulate în 22 de etape. Doni Arifi a fost titular în ultimele trei etape din Zweite Bundesliga.