În februarie, Simona Halep și-a anunțat apropiații că se retrage din tenis: cuvintele șocante scrise după eșecul de la Paris

Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) a găsit puterea de a scrie un mesaj detaliat, în seara zilei în care a pierdut meciul din turul secund, cu Qinwen Zheng, în cadrul Roland Garros.

Sportiva din România a afirmat că înfrângerea din primul tur al turneului WTA 1000 de la Doha, cu Caroline Garcia, a făcut-o să-și anunțe apropiații că renunță la tenis, doar ca să resimtă focul interior reaprinzându-se pentru tenis, la scurt timp după.

Simona Halep: „Să renunț, nu mă caracterizează!”

„Salutare tuturor, vă scriu aceste cuvinte pentru că simt nevoia să împărtășesc cu cei cărora le pasă. Ca întotdeauna, simt un sprijin grozav venind din partea fanilor mei și aș vrea să vă mulțumesc tuturor.

Sunteți minunați. Mă susțineți necondiționat, iar acest lucru înseamnă mult. În general, nu sunt o persoană care să dramatizeze, și sper că nu sună dramatic ce voi scrie acum.

Ultimele 18 luni au fost foarte dure, din punct de vedere emoțional și fizic. După ce am pierdut în Doha, mesajul meu pentru apropiați a fost că nu mai pot să continui și că am terminat-o cu tenisul.

Dar, cumva, focul s-a reaprins și am început să simt din nou pasiune pentru tenis. Am decis să muncesc din greu și să fac schimbări semnificative. Sunt foarte mândră de mine însămi pentru tot ce am făcut în ultima perioadă.

Ce am făcut a fost posibil doar cu ajutorul lui Patrick și vreau să îi mulțumesc că este de partea mea.

Rezultatele sunt dure, cu siguranță, pentru că așteptările sunt înalte. Sunt câștigătoare de Grand Slam, fost număr 1 și lumea se așteaptă ca eu să câștig.

Dar nimic nu ar trebui luat de-a gata.

Ca să fiu în stare să ating cel mai înalt vârf din tenis, am nevoie de timp și de multă muncă grea. Nu e personalitatea mea, să mă dau bătută, așa că mâine e o nouă zi și voi fi pregătită să încep din nou.

Apropo, acum știu cum se simte să ai un atac de panică; nu e ușor de gestionat, dar am trecut peste moment și deja zâmbesc! ????

Vă iubesc ❤️,” a transmis Simona Halep, pe Instagram.