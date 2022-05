Mouratoglou, plin de regrete: „Rezultatele sunt insuficiente. Vreau să-mi cer scuze fanilor Simonei” Ce i-a răspuns Halep 

Patrick Mouratoglou (51 de ani) a surprins pe toată lumea, cerându-și scuze în urma eliminărilor premature suferite de Simona Halep la Roma și Paris.

Învinsă de Qinwen Zheng (19 ani, 74 WTA) în turul secund la Roland Garros, Simona Halep a încheiat sezonul de zgură fără trofeu câștigat, la fel ca în 2019.

Simona Halep, 5 victorii în 8 meciuri jucate sub comanda lui Patrick Mouratoglou

„Întotdeauna am fost mândru de succesele pe care le-am avut cu jucătorii mei, dar trebuie conștientizez momentele în care nu fac o treabă suficient de bună.

Rezultatele pe care le-am avut în ultima lună la Madrid, Roma și Roland Garros sunt insuficiente pentru cineva de calibrul Simonei Halep și îmi asum întreaga responsabilitate pentru ele.

Rezultatele Simonei Halep în sezonul de zgură 2022: sferturi la Madrid, tur 2 la Roma și Roland Garros

Simona a dedicată total, motivată, dă totul la fiecare minge. E o campioană, palmaresul ei vorbește de la sine.

Mă aștept la mult mai mult din partea mea și vreau să-mi cer scuze fanilor ei, care au sprijinit-o întotdeauna,” a scris Patrick Mouratoglou, prezentându-și scuzele.

Răspunsul Simonei Halep, la scuzele prezentate de Patrick Mouratoglou

„După cum arată imaginea, o echipă este formată din minim două persoane. Am dat ce am avut mai bun în fiecare zi, dar nu am fost suficient de buni, deocamdată. Sunt pregătită pentru mai multă muncă,” a replicat Simona Halep, pe Instagram.

Calendarul WTA indică apropierea sezonului de iarbă, în care Simona Halep va juca, în cel mai probabil traseu, la Berlin, în săptămâna 13-19 iunie, urmând să aibă o săptămână de odihnă înaintea întrecerii de la Wimbledon (27 iunie - 10 iulie).