Debut cu înfrângere pentru Gabriela Ruse la Roland Garros: românca, învinsă de Elise Mertens în minim de seturi

Debutul Gabrielei Ruse (24 de ani, 51 WTA) în turneul de la Roland Garros s-a încheiat cu o înfrângere în fața belgiencei Elise Mertens (26 de ani, 32 WTA), scor 6-3, 6-1, în 76 de minute de joc.

Aflată la a cincea prezență pe tabloul principal al unui turneu de mare șlem, Gabriela Ruse nu a reușit să își egaleze cea mai bună performanță în Grand Slam-uri, turul secund atins la Australian Open, în prima lună a acestui an.

Afectată de o inflamație cardiacă în această primăvară, sportiva din București a jucat doar 6 meciuri în ultimele două luni.

Lipsa ritmului competitiv s-a văzut în mod special în setul doi, când Elise Mertens a reușit două break-uri consecutive și s-a distanțat la 4-0 cu prețul pierderii a numai 3 schimburi de mingi.

În deschiderea primei zile a Roland Garros 2022, Sorana Cîrstea a învins-o pe Tatjana Maria, scor 6-3, 6-3.

Ziua de luni, 23 mai propune intrarea a altor două românce în turneul de la Paris. Ana Bogdan se va duela cu Victoria Azarenka, de la ora 12:00, iar Irina Begu va primi replica italiencei Jasmine Paolini, după ora 17:30.

Gabi tried her best and didnt play too badly, but when Mertens plays like she did today, she is unbeatable. Elise Mertens defeated Gabriela Ruse 6-3, 6-1. pic.twitter.com/6ecYAUltLY