Daniil Medvedev, eliminat în optimile Roland Garros de Marin Cilic: se cunosc toate meciurile din sferturile turneului de la Paris

De numai 105 minute a avut nevoie Marin Cilic (33 de ani, 23 ATP) pentru a-l învinge pe Daniil Medvedev (26 de ani, 2 ATP), în optimile de finală ale turneului de la Roland Garros.

A fost 6-2, 6-3, 6-2 pentru tenismenul din Croația, care atinge faza sferturilor la Paris pentru a treia oară, după edițiile din 2017 și 2018, când a sfârșit învins de Stan Wawrinka, respectiv Juan Martin Del Potro în această fază competițională.

Cilic a găsit confortabil colțurile terenului advers, reușind 33 de winnere (față de 15, ale rusului) și comițând un număr moderat de erori neforțate, inerente riscurilor asumate, 22 (28 pentru Medvedev).

Croatul a fost invincibil pe propria servă, câștigând 90% din punctele jucate cu primul serviciu, procentajul rusului situându-se la 62%, în acest capitol statistic.

Fostul campion de la US Open din 2014 s-a simțit bine pe teren, reușind și un serviciu cu o viteză de 212 km/h și va juca, în sferturi, contra unui alt rus, Andrey Rublev, care a beneficiat de o accidentare a italianului Jannik Sinner, la scorul de 1-6, 6-4, 2-0 ret.

