Unul dintre jucătorii Craiovei care au impresionat în cele două meciuri cu FCSB a fost Adrian Rus. Fundașul central a fost integralist în ambele partide: în Cupa României (2-2) a reușit inclusiv un gol cu un șut de la distanță, iar la duelul din campionat (1-0) a fost unul dintre cei mai buni jucători ai lui Filipe Coelho.

Adrian Rus, refuzat de FCSB, impresionează acum la Universitatea Craiova

După eșecul de duminică seară, Gigi Becali a recunoscut superioritatea Universității Craiova și i-a lăudat în special pe fundașii formației oltene, care au avut prestații solide.

Patronul celor de la FCSB a avut oportunitatea de a-l transfera pe Adrian Rus la începutul lunii septembrie. Fundașul, care nu mai intra în calculele celor de la Pisa, le-a fost propus reprezentanților campioanei, care au refuzat însă această variantă.

Gigi Becali: "L-am întrebat pe MM ce zice de Rus..."

Gigi Becali a renunțat la Adrian Rus după ce s-a consultat cu Mihai Stoica, cel care i-ar fi transmis că fundașul nu ar fi o variantă extraordinară pentru campioana României. Ulterior, internaționalul român a semnat cu Universitatea Craiova.

"Eu n-am întrebat? Dacă nu îl vor oamenii (n.r - colaboratorii de la FCSB), că nu e bun? Să mă apuc acum să spun? Sunt motive. Îl întreb pe MM, el zice că a jucat la cutare, la cutare. El le știe pe toate. E enciclopedie MM. L-am întrebat ce zice de Rus. Nu mai spun ce a zis.

A doua zi m-a sunat (n.r - agentul) că nu e vorba, că sunt numai 50.000, că i-a propus Craiova la semnătură, cu 15.000 salariu. Mi-au spus să îi dau 20.000. I-am zis că nu mă interesează. Avocatul ăla, de la 100.000, a spus 10.000.

După, am vorbit cu MM și mi-a zis 'Nu știi că ai vrut să îl iei și acum 7-8 ani?'. Mi-a zis că vor să scape de el acum de unde e. Nu e frumos să spui, l-a luat Mirel, finul meu, nu e frumos. Cum să îți pară rău de ceva ce nu vrei? Mirel îl știe că a lucrat cu el, probabil are dreptate Mirel, probabil are MM", spunea Gigi Becali, la Digisport, pe 3 septembrie, după ce Rus semna cu Universitatea Craiova.

Rus nu a avut nevoie de o perioadă lungă de adaptare. A devenit rapid titular sub comanda lui Mirel Rădoi și și-a păstrat statutul și după sosirea lui Filipe Coelho, inclusiv la meciurile din faza principală Conference League.

În total, Adrian Rus a jucat în 20 de partide din acest sezon și a marcat două goluri.