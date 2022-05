Ana Bogdan a pierdut cel mai intens meci jucat până acum la Roland Garros, 7-6, 6-7, 2-6 cu Victoria Azarenka, după 3 ore de joc

În prima întâlnire directă, Ana Bogdan și Victoria Azarenka au jucat un tenis dramatic, în runda inaugurală a Roland Garros 2022. Azarenka s-a impus în trei seturi, scor 6-7 (7), 7-6 (1), 6-2, după 3 ore fără 2 minute.

Sportiva din România a câștigat cu 7-6 un prim set jucat în mai mult de o oră, în care dubla campioană de Grand Slam - Victoria Azarenka - a avut avantajul scorului de 5-2 la game-uri și a trei mingi de set procurate în tiebreak, la scorul de 6-3.

???????? Ana Bogdan nabs the first set over No.15 seed Azarenka 7-6(7). #RolandGarros pic.twitter.com/E3lqXnMRGb

De la 6-3 pentru Azarenka, în tiebreak-ul primului set, Ana Bogdan a demonstrat o reziliență defensivă, dar mai ales o abilitate impresionantă de a găsi loviturile direct câștigătoare, de pe linia de fund, impunându-se cu 9-7.

Partida a fost întreruptă după aproximativ 100 de minute de joc, din cauza ploii, dar nici măcar o tergiversare de două ore nu a putut să o ajute pe Azarenka în a găsi un ritm constant împotriva Anei Bogdan, în primă fază.

Prezentă în turul 3 la Paris în 2021, Ana Bogdan a menținut un ritm înalt de joc până în finalul setului doi. Partida reluată de la 7-6, 3-3, jucătoarea din Sinaia s-a văzut descoperită în tiebreak, încheiat 7-1 în favoarea bielorusei.

