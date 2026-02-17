Potrivit jurnalistului italian Gianluca Di Marzio, Hakan Calhanoglu și Davide Frattesi nu au făcut deplasarea și sunt OUT din lot.

Chivu rămâne fără doi titulari înainte de duelul din Champions League

Mijlocașul turc abia revenise pe teren în derby-ul cu Juventus, dar a suferit o nouă problemă musculară.

Acesta acuză o stare de oboseală la nivelul cvadricepsului piciorului drept și nu va putea evolua în partida cu Bodo/Glimt.

Nici Frattesi nu este disponibil pentru Chivu. Internaționalul italian a fost scos din lot din cauza unui sindrom gastrointestinal, însoțit de febră.

Inter vine după victoria din Derby d’Italia și ocupă primul loc în Serie A, însă a ratat calificarea directă în optimile Champions League la o diferență de un punct.

În sezonul trecut, italienii au ajuns până în finală, unde au pierdut trofeul, scor 0-5, în fața lui PSG.

Meciul dintre Bodo/Glimt și Inter este programat miercuri seară și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro, nu mai devreme de ora 20:00.