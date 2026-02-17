Florinel Coman (27 de ani) a început foarte bine anul, cu două goluri pentru Al-Gharafa în primele sale trei meciuri. Apoi însă, din păcate, randamentul său a scăzut și, drept urmare, românul a ajuns într-o situație neplăcută, în weekend, după cum Sport.ro a arătat aici.

Cum însă Al-Gharafa are un program aglomerat, în această perioadă, fiind angrenată în lupta pentru titlu, în Amir Cup 2026, dar și în Champions League, apar noi oportunități pentru Florinel Coman. Confirmarea acestei situații o avem acum.

Florinel Coman, șanse mari la titularizare într-un meci capital

Diseară, de la ora 18:00, ora României, echipa lui Florinel va juca un meci de totul sau nimic, în ultima etapă a Ligii Campionilor Asiei. La Doha, Al-Gharafa va primi vizita celor de la Traktor-Sazi (Iran), formație deja calificată în optimi înaintea ultimei runde din această seară.

Al-Gharafa, în schimb, e în afara locurilor calificante, 1-8, în acest moment. Și, pentru a-și continua parcursul continental, trupa pregătită de Pedro Martins are nevoie de un succes, în meciul cu Traktor-Sazi. De asemenea, e nevoie ca două dintre următoarele trei echipe, Al-Sadd, Al-Duhail și Sharjah, să piardă în ultimele lor meciuri.

Chiar dacă Al-Gharafa are șanse minime de calificare, pentru Florinel Coman tocmai a apărut o veste bună. Potrivit anunțului făcut de antrenorul Pedro Martins, algerianul Yacine Brahimi (36 de ani), omul meciului din weekend cu Al-Kharitiyath (2-0) în Amir Cup 2026, s-a accidentat. Și, în mod cert, va rata meciul cu Traktor-Sazi din această seară.

Pierderea lui Brahimi, pe ultima sută de metri, înseamnă că Florinel Coman are șanse foarte mari de a fi titular, în meciul decisiv de calificare, în Champions League. Iar o prestație bună aici i-ar oferi un „colac de salvare“ pentru continuarea sezonului, dar și pentru viitorul său pe termen lung, la Al-Gharafa.

De când a semnat cu formația din Qatar, după un transfer de peste 6 milioane de dolari de la FCSB, Coman și-a trecut în cont 36 de meciuri, 6 goluri și 9 pase de gol. Un bilanț mult sub așteptări din partea unui jucător care marca pe bandă, pe când evolua în Superliga noastră.