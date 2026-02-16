George Pușcaș semnează cu echipa din Ștefan cel Mare.

George Pușcaș a bătut palma cu Dinamo

Liber de contract din vară, după despărțirea de Bodrum FK, George Pușcaș nu a reușit să își găsească o nouă echipă în străinătate, deși s-a discutat despre mai multe variante pentru atacantul român.

În cele din urmă, Pușcaș a semnat cu agentul Federico Pastorello, iar câteva zile mai târziu, atacantul s-a înțeles cu Dinamo.

”Asta e știrea, Pușcaș e aproape, da. Din punctul nostru de vedere și al lui, ne-am înțeles! Urmează doar să avem o semnătură pe contract. Sper să fie o alegere bună atât pentru noi, cât și pentru el. Sper să îl ajutăm pe el, iar el să ne ajute pe noi. În teorie, e un contract pe un an jumătate, vom vedea cum vor evolua lucrurile”, a spus Andrei Nicolescu la Digi Sport.