Irina Begu - Jessica Pegula 3-2 în setul 1

Irina Begu - Jessica Pegula 3-2. Niște ezitări în venirea la fileu a Irinei Begu tranșează soarta ultimului punct, care încheie hold-ul Pegulei la treizeci. Jocul se derulează într-o viteză scăzută, pe placul Irinei Begu, însă ruperile de ritm ale americancei, prin scurte, încep să dea rezultate.

Irina Begu - Jessica Pegula 3-1. Mai răbdătoare și evident mai precisă în lovituri, Irina Begu continuă cu brio pe propria servă și se distanțează încă o dată la două game-uri avans.

Irina Begu - Jessica Pegula 2-1. 40-15 pentru Begu, dar game-ul se termină cu reducerea diferenței de către Pegula. Un smash ratat incredibil de româncă, din apropierea fileului, la minge de dublu break.

Irina Begu - Jessica Pegula 2-0. Hold la 15, încheiat cu as de sportiva din România, care o intimidează pe Jessica Pegula pentru a treia oară, după ce a câștigat primele două întâlniri directe. 7 eroiri neforțate pentru americancă, în doar două game-uri.

Irina Begu - Jessica Pegula 1-0. 40-0 nu a fost avantaj suficient pentru numărul 11 WTA în primul game jucat pe propria servă. O dublă greșeală servită la 40-0 a întors complet configurația game-ului, încheiat cu break reușit de Irina Begu.

Today is a big day for Irina, this is her 1st time back in the 4th round at Roland Garros since 2016. Hopefully today she can win and make it to the QF. Irina Begu takes the court now to face Jessica Pegula. pic.twitter.com/NSnUkEElO8