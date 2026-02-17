Champions League, cea mai tare competiție intercluburi din lume, se reia din această seară cu primele partide eliminatorii după încheierea meciurilor din grupa extinsă de 36.

Dacă primele opt clasate din etapa anterioară, Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabona și Manchester City, au avansat direct în optimi, în schimb, echipele care s-au clasat pe locurile 9-24 trebuie să treacă acum de play-off pentru a ajunge acolo.

Ceea ce înseamnă că vom avea opt dueluri tur-retur. Primele manșe sunt programate pentru astăzi și mâine, în timp ce meciurile-retur se vor juca pe 24/25 februarie.

Iată programul complet, cu precizarea că meciurile din această seară vor fi oferite de Sport.ro în format LIVE TEXT:

Astăzi

Galatasaray – Juventus, ora 19:45

Benfica – Real Madrid, ora 22:00

Dortmund – Atalanta, ora 22:00

Monaco – PSG, ora 22:00

Miercuri

Qarabag – Newcastle, ora 19:45

Bodo/Glimt – Inter, ora 22:00

Club Brugge – Atletico Madrid, ora 22:00

Olympiakos – Leverkusen, ora 22:00