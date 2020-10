Ianis Hagi, cuprins de emotie dupa partida impotriva lui Galatasaray: "Ma bucur ca ne-am calificat in grupele Europa League!" Ce a spus despre oportunitatea de a juca impotriva turcilor

Ianis Hagi a fost protagonistul calificarii lui Glasgow Rangers in grupele Europa League. Mijlocasul roman a oferit un assist in minutul 52 al partidei, atunci cand l-a servit perfect pe colegul sau Scott Arfield.

Scotienii au reusit sa se impuna cu scorul de 2-1 impotriva lui Galatasaray. Internationalul roman a fost laudat dupa meciul in care a evoluat 78 de minute. De asemenea, Ianis a postat un mesaj emotionant pe contul sau oficial de Twitter:

"Aseara am jucat intr-un meci special, intrucat Galatasaray inseamna foarte mult pentru familia mea si pentru mine. Ma bucur ca ne-am calificat in grupele Europa League si ma bucur ca am ajutat echipa sa readucă acele nopti europene pe Ibrox”, a transmis Ianis.

Pentru Ianis, acest meci a fost cu totul unul special. Baiatul lui Gica Hagi s-a nascut la Istanbul, iar Galatasaray a fost una dintre echipele acolo unde "Regele" a obtinut printre cele mai mari performante ale sale.

Glasgow Rangers va evolua in grupa D din Europa League alaturi de echipele Benfica, Standard Liege si Lech Poznan.

Last night was really special, playing against the team that means so much to my family and I (@GalatasaraySK ) and qualifying for the group stages of @europaleague. Happy to help the team get those european nights back at Ibrox.????

More to come... @RangersFC @EuropaLeague pic.twitter.com/jH56FwFh2R