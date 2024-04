"Trebuie să primească o medalie mai mică". Jucătorul de la FCSB, criticat de Basarab Panduru

Basarab Panduru a comentat evoluția jucătorilor de la FCSB din acest sezon, aducându-l în discuție pe Octavian Popescu, cel care nu s-a ridicat la randamentul așteptat.

"Tavi Popescu trebuie să primească o medalie mai mică. Trebuia să facă mai mult anul ăsta, o stagiune slăbuţă. Te cam ascunzi după meciurile câştigate, când câştigi meciul te uiţi altfel la jucător, dar per total trebuia mai mult din partea lui.

Spun asta, pentru că are calitate, ştie să dribleze, are viteză, am văzut şi azi pe partea stângă, dar n-ai cum să faci o singură fază pe meci. Meciul trecut l-am lăudat pentru faza din partea dreaptă, dar una singură, acum cea din partea stângă.

Cam puţin, că are calitate şi trebuie mai mult. Văd că are viitor, ştie să dribleze, la cinci contra doi e bun, ştie şmecherii de fotbalist şi ar putea mult mai mult. De ce dacă poţi mai mult dai foarte puţin?", a declarat Basarab Panduru, la Orange Sport.

