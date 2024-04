Reacția lui Dumitru Dragomir după ce FCSB a devenit campioană! Sfaturi pentru Gigi Becali: ”Să învețe limba engleză neapărat!”

Dumitru Dragomir nu a avut niciun dubiu cu privire la faptul că FCSB se va încununa noua campioană a României, având în vedere parcursul roș-albaștrilor din acest sezon.

Dumitru Dragomir: ”FCSB e campioană de când a început sezonul!”

Fostul președinte al LPF a avut câteva sfaturi pentru patronul FCSB-ului, Gigi Becali, după performanța obținută de echipa sa. Printre altele, Dragomir l-a sfătuit pe Gigi Becali să îl trimită pe Tavi Popescu la lecții de engleză, pentru că este convins că mai multe echipe din străinătate se vor interesa de decarul roș-albaștrilor în viitorul apropiat.

În plus, Dragomir i-a transmis lui Gigi Becali să aibă grijă de David Miculescu, pe care îl consideră cel mai bun atacant din Superliga României. În privința transferurilor, fostul oficial al LPF consideră că Denis Alibec și Louis Munteanu sunt cele mai bune opțiuni pentru ofensiva roș-albastră.

”FCSB este campioană de când a început sezonul. Este cea mai bună echipă din campionat, cu cel mai bun antrenor, din moment ce au luat campionatul.

Staff-ul este foarte bun. Este singurul patron care a rămas de 20 de ani în fotbal. Altul nu mai există. Toţi s-au curăţat. Unii au dat faliment, alţii s-au pricopsit. Aş recomanda să îl ducă pe Tavi Popescu să înveţe limba engleză, neapărat. O să îl caute foarte mulţi impresari în viitorii doi ani. El va fi înlocuitorul lui Florinel Coman, categoric.

Dumitru Dragomir: ”Becali face bine dacă îi aduce pe Alibec și pe Louis Munteanu!”

Nu ştiu dacă i-aş recomanda transferuri lui Gigi Becali, dar să aibă grijă de Miculescu, alt vârf de atac mai bun n-o să găsească. Să îi dea meciuri în picioare. Să consolideze echipa asta pe care o are. Pentru că alte valori mai mari din ţară nu are de unde să aducă. Pe Alibec şi pe Louis Munteanu bine face dacă îi aduce. Alibec e învăţat cu FCSB, să vedem dacă ăsta micu’ se adaptează. Vine pe turnantă puternic”, a spus Dumitru Dragomir potrivit Fanatik.