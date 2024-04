Dacă buzoienii câștigă în etapa #8 cu CSC 1599 Șelimbăr, iar Csikszereda Miercurea Ciuc pierde cu CS Mioveni, atunci Gloria va obține accederea matematică în primul eșalon cu două etape înainte de încheierea play-off-ului ligii secunde.

Cu un pas în Superliga, Andrei Prepeliță a dezvăluit cum își motivează elevii de la Gloria Buzău

După meciul cu CS Mioveni, Andrei Prepeliță, antrenorul Gloriei Buzău, a admis că jucătorii său au evoluat slab în prima parte. De asemenea, tehnicianul a menționat că a avut un discurs la pauză și a încercat să alunge presiunea de pe umerii elevilor săi.

”Un meci greu, un meci cu presiune mare, mai ales după rezultat de ieri al celor de la Miercurea Ciuc. Toată lumea își dorea să obținem cele trei puncte. I-am avertizat ieri, pentru că se bucurau (n.r. – jucătorii Gloriei, pentru eșecul Ciucului). Până la urmă era normal, fiindcă se întâmplă la toate echipele. Depinzi de rezultatele adversarilor. Dar le-am spus că noi avem o treabă de făcut a doua zi și nu va fi ușor.

I-am simțit foarte încărcați, prima repriză a fost slabă, s-a văzut. Fără soluții. O echipă, Mioveni, care s-a aglomerat foarte bine, a stat foarte bine defensiv și care a schimbat și sistemul. A jucat cu trei fundași centrali. Am avut probleme în a-i marca, au avut o superioritate pe benzi și am suferit în prima repriză.

La pauză, toți erau cu capul în pământ și am încercat, cumva, să iau presiunea de pe ei, pentru că altfel nu puteam să continuăm încă o repriză în ritmul din prima parte. Le-am spus că cea mai mare calitate, din punctul meu de vedere, a unui om, nu a unui fotbalist, e să fie realist. Și le-am spus că dacă e să fim realiști, la cum jucăm, un punct e bun. «Hai să luăm punctul ăsta, să facem o diferență de trei (n.r. – față de FK Miercurea Ciuc). Dacă nu putem mai mult astăzi, trebuie să luăm punctul ăsta, cum necum.» Și atunci i-am văzut că un pic s-au destins, s-au ridicat, s-au spălat pe față, au început să se încurajeze și a doua repriză a fost alta. Probabil că au zic că e bun punctul și nu avem nimic de pierdut. În prima repriză s-a văzut că nu aveau soluții să marcheze și asta îi marca.

Am început repriza bine, ne-am creat ocazii, am jucat bine, am avut șansa să facem 2-0 și până la final au fost câteva mingii prin careu care ne-au dat emoții, dar nu au fost ocazii mari ale celor de la Mioveni”, a spus Andrei Prepeliță, potrivit liga2.prosport.ro.

Unicul gol al meciului din Buzău a fost înscris de Adrian Chică-Roșă în minutul 48.

Cum arată play-off-ul din Liga 2

*Unirea Slobozia - 56 de puncte **Corvinul Hunedoara - 46 de puncte **CSC 1599 Șelimbăr - 46 de puncte Gloria Buzău - 45 de puncte

Csikszereda Miercurea Ciuc - 40 de puncte CS Mioveni - 36 de puncte

*Unirea Slobozia a obținut deja calificarea matematică în Superliga României.

**Corvinul și Șelimbăr au un meci în minus. Urmează să se dueleze între ele luni, de la ora 15:00. Tot Corvinul și Șelimbăr nu au drept de promovare în prima ligă.