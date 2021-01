AMENINTARI SOCANTE si blesteme de moarte primite de o tenismena din Romania, dupa ce a pierdut un meci: "Sa va omoare COVID-ul, pe tine si pe familia ta!"

Andreea Prisacariu a primit mesaje odioase pe Instagram din partea unor pariori care au mizat pe victoria sa in meciul de azi.

Tanara jucatoare de tenis din Romania in varsta de 20 de ani, Andreea Prisacariu s-a oprit astazi in sferturile de finala ale turneului W15 ITF din Antalya, Turcia. Ea a fost invinsa cu 6-2, 4-6, 6-3 de catre Pia Lovric din Slovenia, clasata pe locul 841 in lume la varsta de 19 ani.

Pentru ca nu a reusit sa transeze in favoarea sa al treilea set al meciului, Andreea Prisacariu a primit pe Instagram doua mesaje care depasesc orice limita umana de intelegere si care nu au nicio tangenta cu lumea civilizata. Jucatoarea a publicat mesajele in Instastory, raspunzand la abuzul verbal indirect primit cu un ironic "Va iubesc!" scris sub mesajele odioase.

"Curva grasa! Fac pariu ca esti mai buna la a intretine relatii sexuale orale decat sa joci tenis. Tu, curva grasa! Opreste-te din a face sex si incepe sa joci tenis. Esti jalnica!" i-a scris un utilizator al platformei, in vreme ce un alt individ i-a lasat urmatorul mesaj: "Blatisto! Ai pierdut, curvo! Toti romanii sunt blatisti. Sa muriti cu totii! Sa va ucida COVID-ul pe voi si pe familiile voastre!", i-au scris acestia Andreei Prisacariu.

Andreea Prisacariu este fosta campioana nationala de tenis la trei categorii de varsta. Cea mai buna clasare a sa in clasamentul WTA este locul 561 WTA, pozitie ierarhica pe care a incheiat anul precedent.