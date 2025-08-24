Oțelul Galați - CFR Cluj

Dan Petrescu a demisionat după Hacken - CFR Cluj 7-2, meci disputat joi seara, în turul play-off-ului Conference League, iar Neluțu Varga încearcă să numească un antrenor la echipa din Gruia. În pole-position se află italianul Andrea Mandorlini, dar reputatul tehnician nu a fost încă anunțat oficial.

CFR joacă azi la Galați, cu Oțelul.

Ardelenii au doar un succes în precedentele opt deplasări din SuperLigă (19 mai 2025, Rapid - CFR Cluj 1-4), interval în care au mai înregistrat din postura de vizitatori cinci egaluri și două partide pierdute.



Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 26 de ori, de patru ori s-au impus moldovenii, de 17 ori au câștigat clujenii, iar alte cinci partide s-au terminat la egalitate, scrie LPF.



Palmares cu Oțelul gazdă: 13 jocuri - o victorie Oțelul (1-0, pe 7 martie 2010) - 3 remize - 9 succese CFR Cluj.



Primul meci a avut loc pe 31 octombrie 2004, CFR Cluj - Oţelul 1-0, antrenori Aurel Şunda, respectiv Sorin Cârţu.



Ultimul succes bifat în campionat de gălățeni: 2 martie 2013, CFR Cluj - Oțelul 0-1.



Cea mai mare diferenţă de scor: 7 octombrie 2013, CFR Cluj - Oţelul 7-2.



Cea mai recentă dispută din SuperLiga României: 22 decembrie 2024, CFR Cluj - Oțelul 3-2 (M. Korenica, L. Munteanu, B. Nkololo / Al. Pop, J. Cisotti).

