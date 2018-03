OPINIE / Sport pentru toti sau doar pentru unii? Cum au "revolutionat" Primaria Bucuresti, Gabi Szabo si "Micul Beckham" sportul din Bucuresti

Florentin Dumitru, Gabi Szabo si sotia ministrului monden Ilan Laufer sunt colegi in conducerea uneia dintre cele 22 de companii municipale enigmatice, infiintata de PMB in urma cu 1 an si care are ca activitate promovarea "sportului pentru toti".

Autor: Gabriel Chirea

Florentin Dumitru, "Micul Beckham", fostul idol al stelistilor si responsabilul cu centrarile la echipa lui Gigi Becali in urma cu 15 ani, este sef al Companiei Municipale Sport Pentru Toti SA din cadrul Primariei Capitalei, una dintre cele 22 de companii publice infiintate de Primaria Bucuresti, pentru a inlocui firmele private de prestari servicii, si care vor avea un buget total de peste 500 de milioane de lei.



CINE ESTE FLORENTIN DUMITRU?

Florentin Dumitru are 40 de ani si a jucat de-a lungul carierei la Sportul Studentesc (1996-98), Astra Ploiesti (1998-2000), Steaua (2000-06), Jiul Petrosani (2006), Progresul (2006-07), Concordia Chiajna (2007-10) si Petrolul (2010-12). El a castigat 3 campionate (2000-01, 2004-05, 2005-06) si o Supercupa a Romaniei (2001), avand in palmares si 17 meciuri pentru echipa nationala a Romaniei. Dupa ce a agatat ghetele in cui, fostul mijlocas dreapta a ocupat functia de director sportiv la FC Voluntari, de unde a fost indepartat din cauza "diferentelor de idei" cu managerul Dan Leasa.



Un apropiat al cuplului edilitar Gabriel Firea - Florentin Pandele, Dumitru a fost numit administator al Arenei Nationale, in februarie 2017, dupa ce stadionul a revenit sub conducerea Primariei Bucuresti, pentru ca apoi sa fie numit si membru in Consiliul de Administratie al Companiei Municipale de Sport pentru Toti Bucuresti SA. De asemenea, Ciprian Ciucu, consilier in Consiliul General al Municipiului Bucuresti, explica, intr-o postare pe Facebook, ca sotia fostului fotbalist, Diana Mariana Dumitru, a fost numita si ea in conducerea Companiei Municipale Agrement SA, care ar fi cheltuit 200.000 de euro in 6 zile pentru un "balci" organizat chiar in incinta Arenei Nationale, administrata de sotul sau.



CE ESTE SI CU CE SE OCUPA CMSPTB SA

Conform actelor de pe site-ul PMB, Compania Municipala de Sport pentru Toti Bucuresti SA are ca membri fondatori Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti si SC Service Ciclop SA. Activitatea principala a societatii este "activitati ale bazelor sportive", iar la activitati secundare sunt amintite "inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing", "administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract", "activitati de inchiriere si leasing de bunuri recreationale si echipament sportiv", "invatamant in domeniul sportiv si recreational", "activitati ale cluburilor sportive", "activitati ale cluburilor de fitness", "alte activitati sportive" si "alte activitati recreative si distractive". Sediul social al societatii este Str. Aristide Demetriade nr. 2, etaj 2, biroul nr. 19, Bucuresti. De fapt, este un birou intr-o cladire primita in comodat (inchiriere gratuita) incheiat intre societatea Apa Nova Bucuresti SA si Municipiul Bucuresti prin Primarul General. Capitalul social al societatii este de 120.000 lei, respectiv 12.000 actiuni nominative cu valoare nominala de 10 lei fiecare. Structura actionariatului este urmatoarea: Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti (99,9%) si SC Service Ciclop SA (0,1%).



CINE SUNT CEILALTI SEFI AI SOCIETATII CARE AR TREBUI SA REVOLUTIONEZE SPORTUL DIN BUCURESTI?

Printre membrii Consiliului de Administratie, alaturi de Florentin "Micul Beckham" Dumitru, se gasesc cateva nume interesante. Mihaela Netolitzchi este o fosta baschetbalista, campioana nationala cu echipa Politehnica Bucuresti si componenta a lotului national de baschet, sotia lui Anton Netolitzchi (fost baschetbalist la CSA Steaua si fost angajat al CSM Bucuresti), profesor universitar doctor, care ocupa in acest moment functia de director al Departamentului Educatie Fizica si Sport-Kinetoterapie din cadrul Universitatii Politehnice Bucuresti.



Tudor Vesa a fost directorul Transilvania Jazz Festival si este unul dintre actionarii Jazz Media, societate care a castigat doua frecvente pentru posturi de radio. El a avut un foarte scurt mandat de Secretar de Stat in Guvernul Grindeanu, dar a fost eliberat din functie, cand a inceput criza politica dintre PSD si premier. In aceeasi perioada, dupa indepartarea din guvern, el a demisionat si din functia de membru in Consiliul de Administratie al companiei municipale, fiind inlocuit de Gabriela Szabo.



Din iulie 2017, fosta mare atleta Gabriela Szabo ocupa si functia de director general al CSM Bucuresti, institutie publica aflata tot in subordinea Primariei Generale a Capitalei. Szabo a revenit in prim-plan la cel mai inalt nivel in sportul romanesc, dupa ce in ultimii ani a condus Ministerul Tineretului si Sportului in Guvernul Ponta (martie 2014-noiembrie 2015), iar in 2016 a candidat la functia de presedinte al COSR. Fostul sot al lui Szabo, Zsolt Gyongyossy, a fost presedintele Consiliului de Administratie la FC Voluntari si "managerul sportiv al orasului Voluntari", in prezent fiind subsecretar de stat in Ministerul Tineretului si Sportului in guvernele Grindeanu, Tudose si Dancila.



Alina Cristina Laufer este un personaj monden, instructoare de fitness, fost fotomodel de lenjerie intima si model pentru o firma care comercializeaza extensii de par, sotia lui Ilan Laufer, fostul secretar de stat pentru Mediul de Afaceri in Guvernul Grindeanu si fostul ministru pentru Mediul de Afaceri in Guvernul Tudose.



Daniel Calota a condus Directia Administrativ Transporturi din Primaria Municipiului Bucuresti (2000-2010) si a fost director transporturi la mai multe firme de curierat din judetul Ilfov.



Robertino Penciu este actualul director al Colegiului National "Emil Racovita" din Bucuresti, profesor de sport, fost inspector scolar general adjunct si fost director al Liceului Teoretic "Decebal" din Capitala.



Cristian Petrescu a fost pentru 78 de zile ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului in Guvernul Ungureanu, inlocuind-o pe Elena Udrea in aceasta functie. El este absolvent al Facultatii de Educatie Fizica si Sport, fiind fiul unei sportive de cinci ori campioana mondiala la popice. In acest moment are afaceri in turism si ocupa mai multe functii in asociatiile profesionitilor din acest domeniu.



AVEM FIRMA PENTRU ADMINISTRAREA INFRASTRUCTURII SPORTIVE, DAR NU S-A MAI CONSTRUIT NIMIC SERIOS DE ANI DE ZILE

Aflata deja aproape de jumatatea mandatului de primar al Capitalei, Gabriela Firea nu a rezolvat inca niciuna dintre probleme presante ale orasului (spitale, scoli, sosele, pasaje, poduri, spatii verzi, sistem de dirijare a traficului, retea de canalizare sau de termoficare, metrou, poluare etc.). Nici in privinta sportului nu a prea excelat, nereusind sa construiasca nimic important sau sa imbunatateasca infrastructura existenta, in afara de marirea bugetului pentru anul 2018 pana la 15 milioane de euro pentru CSM Bucuresti, care a devenit oficial clubul sportiv cel mai bine finantat din Romania.



De fapt, in afara de constructia Arenei Nationale (scumpa si prost executata), finalizarea marilor proiecte bucurestene promise se lasa asteptate de aproape 30 de ani. Desi reprezentantii cluburilor si federatiilor cer disperati de ani de zile investitii, PMB nu da semne ca pana la finalul mandatului doamnei Firea ar putea finaliza ceva notabil la nivel de infrastructura sportiva. De altfel, situatia sportului din Capitala pare cea a unui domeniu urat din toata inima de municipalitate: noua Sala Polivalenta - zero; reconstructia Patinoarului Mihai Flamaropol - zero; arena de tenis pentru turnee internationale - zero; piste noi de bicicleta - zero; velodrom nou - zero; bazin olimpic pentru competitii internationale - zero; circuit auto-moto - zero; stadion de atletism - zero; orice fel de baza sportiva decenta pentru sportul profesionist sau de masa - zero.

In plus, Arena Nationala - stadionul a carui constructie a costat aproape dublu fata de cel din Frankfurt si care a pierdut 2.000 de euro in fiecare zi scursa de la inaugurarea din 2011 - s-a intors, in iunie 2017, in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru a fi modernizat "in regim de urgenta", deoarece "necesita o serie de reparatii atat la nivelul infiltratiilor si finisajelor, cat si la nivelul echipamentelor si instalatiilor" si "au fost identificate o serie de disfunctionalitati majore", din cauza carora "este pusa in pericol functionalitatea arenei".



In tot acest timp, primaria isi cheltuie aproape jumatate din buget, adica sute si sute de milioane de euro pentru organizarea de spectacole, concerte si alte "activitati recreative", ridicarea de statui inutile, angajari in masa la PMB si infiintarea a 22 de firme energofage, a caror utilitate nu pare evidenta, care vor incepe sa intre in paine efectiv pe ultima suta de metri a mandatului actualului edil si care vor avea mii de angajati ce par sa dubleze uneori organigrama institutiei.



Compania Municipala de Sport pentru Toti Bucuresti SA a luat nastere pe 11 aprilie 2017. In anul scurs de infiintarea sa, inca nu se stie in spatiul public cine sunt si ce fac angajatii, ce trebuie sa administreze si cu ce costuri, ce buget are la dispozitie, cat si pe ce a cheltuit aceasta firma fondurile alocate, care era necesitatea infiintarii sale si daca exista un plan sa devina profitabila. In acest moment, evenimentele sportive importante au migrat masiv catre Cluj, Craiova sau alte orase mai mici, care nu detin astfel de firme municipale, iar infrastructura sportiva din Bucuresti, capitala tarii, este sublima, are cine sa o administreze, dar lipseste cu desavarsire.

* In loc de epilog. La finalul anului trecut, presa dezvaluia ca, in mai putin de un an de functionare, cele 22 de companii cheltuisera deja peste 118 milioane de euro, in conditiile in care remuneratia lunara medie in cadrul acestora ar fi de 5.136 lei, iar achizitiile de telefoane, laptopuri, autoturisme si decoratiuni scumpe au fost la ordinea zilei. Probabil ca PMB ar fi putut reface toata infrastructura sportiva din Bucuresti (daca i se pare ca nu are alte probleme de rezolvat mai intai), doar cu banii cheltuiti prin infiintarea celor 22 de companii municipale.