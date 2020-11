EXCLUSIV | Gigi Becali se gandeste sa se retraga la manastire! Care sunt motivele si unde se gandeste sa mearga

Desi anuntase ca vrea sa se retraga in liniste, la o manastire, abia dupa varsta de 75-80 de ani, Gigi Becali ar putea sa ia o decizie in acest sens mult mai devreme. Latifundiarul este dezamagit de cateva evenimente petrecute in ultimul an.

De curand, Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins cererea depusa de Gigi Becali, prin care omul de afaceri incerca o reabilitare judecatoreasca, el neavand acum dreptul nici sa fie ales intr-o functie publica, nici sa voteze. Latifundiarul este extrem de dezamagit si de scena politica, in conditiile in care partidul pe care il sustine, PNL, este condus de Ludovic Orban, cu care are o relatie foarte rece, iar USR-PLUS a inceput sa castige tot mai mult teren la ultimele alegeri. Formatiunea politica despre care Becali spunea ca "e partid satanic, o sa ma implic ca sa il distrug", a primit peste 22% din voturi la ultimele alegeri europarlamentare si a facut un adevarat tur de forta la alegerile locale, castigand postul de primar in Timisoara, Brasov, Alba Iulia, Bacau, Campulung Muscel, dar si in Capitala, in Sectoarele 1 si 2, intrand, de asemenea, in numeroase consilii locale si judetene, desi nu a avut candidati decat in 60% dintre localitati. "Dusmanii" lui Becali sunt cotati cu scoruri intre 20 si 25% si pentru alegerile parlamentare de luna viitoare, urmand, cel mai probabil, sa intre intr-o coalitie de guvernare cu PNL. De asemenea, Becali ar avea o problema medicala destul de grava la coloana vertebrala, care il supara de mai multi ani si careia medicii nu au reusit inca sa ii dea de cap, desi a vizitat unii dintre cei mai renumiti specialisti din tara.

Nu in ultimul rand, FCSB, clubul sau de fotbal, a pierdut aproape toate procesele pe care le-a avut in instanta cu CSA Steaua si juristul Florin Talpan, fiind deposedat de marca "Steaua" si de palmaresul istoric ale echipei, existand pericolul sa fie nevoit sa plateasca aproape 40 de milioane de euro, despagubiri cerute de MApN pentru cei 10 ani in care ar fi folosit ilegal numele Steaua. Clubul sau nu a mai castigat titlul in Liga 1 de 5 ani, nu s-a mai calificat in grupele unei competitii europene de 3 ani si nu a mai reusit transferuri foarte banoase in ultimele sezoane, ajungandu-se ca FCSB sa aiba o datorie de peste 10 milioane de euro catre patronul sau. Si influenta clubului in Liga 1 este in scadere, cu CFR Cluj si CSU Craiova "la butoane" in ultimele trei sezoane de Liga 1, iar patronul ar putea lasa, in curand, fraiele societatii sportive in mainile nepotilor Vasile Geambazi si Marius Ianuli si ginerelui Mihai Mincu.

A VIZITAT IN MOD REPETAT SORA "ATHOSUL ROMANESC" DIN JUDETUL VALCEA

Fiicele sale au inceput sa se casatoreasca si a devenit bunic in iunie 2020, iar Becali s-a retras din viata publica, schimbandu-si numarul de telefon si refuzand dialogul cu presa. Anul trecut el declara ca le va lasa mostenire fiecareia din cele trei fiice cate 20 de milioane de euro si proprietati imobiliare, in timp ce restul averii o va dona spitalelor si bisericilor. Surse din anturajul milionarului ar fi dezvaluit ca acesta doreste sa vada finalizata Catedrala Mantuirii Neamului, cel mai mare lacas de cult ortodox din lume, construit in proportie de 95%, apoi ia in considerare sa se retraga intr-o manastire sau sa mearga in sihastrie, aproape de o manastire. Calugarirea este un obicei vechi romanesc, uneori fosti domnitori si sotiilor lor si multi boieri cu influenta in viata politica si financiara a tarii renuntand la cele lumesti si alegand sa isi petreaca ultimii ani de viata in rugaciune si ascestism, in manastiri de calugari si maici. In ultimii ani, latifundiarul a vizitat mai multe manastiri din Romania, dar a mers in mod repetat si a facut donatii generoase Schitului Patrunsa.

Ansamblul monahal din comuna Barbatesti, judetul Valcea, este construit sub varful Buila, intr-un peisaj mirific, fiind despartit de civilizatie de 8 kilometri de drum neasfaltat, pentru a nu deveni obiectiv turistic, nu multi incumetandu-se sa il viziteze. Locasul este considerat sora "Athosului romanesc", Manastirea Frasinei, iar materialele de constructie si hrana sunt aduse aici, la fel ca in urma cu trei secole, cu magarii si caii. El a fost construit in anul 1740, de catre Episcopul Clement al Ramnicului, in amintirea mamei sale, care se nascuse in aceste locuri, trecand mai tarziu muntele, de frica atacurilor otomanilor, si oprindu-se in padurile Builei, loc numit astazi "Patrunsa". Distrus in urma caderii stancilor de pe versanti, schitul a fost refacut la finalul anilor 1700, iar in 1895 a fost parasit si lasat fara slujitori. Comunitatea monahala a renascut in 1935. Bisericuta mica dateaza din secolul al XIX-lea, pictura fiind lucrata in stil brancovenesc, cu influente populare.

ARE O AVERE IMPRESIONANTA SI A DONAT PESTE 50 DE MILIOANE DE EURO

La finalul anului trecut, averea lui Gigi Becali era estimata la 400-450 de milioane de euro, el fiind considerat cel mai mare proprietar de terenuri intravilane din Romania, cu peste 12.000 de hectare detinute. Becali se afla pe locul 11, in topul oficial al celor mai instariti oameni din Romania, dar, conform altor surse neoficiale, acesta ar avea cei mai multi bani lichizi dintre afaceristii romani si chiar o avere estimata la peste 1 miliard de euro. In cursul ultimilor 20 de ani, Becali ar fi facut donatii de peste 50 de milioane de euro, cele mai multe catre locasuri de cult ortodoxe si pentru cazuri sociale si medicale. Afaceristul a donat aproximativ 5 milioane de euro calugarilor de la Muntele Athos si peste 2 milioane de euro doar pentru inceperea constructiei la Catedrala Mantuirii Neamului, fiind cel mai insemnat donator privat, si a devenit celebru dupa ce a ridicat case pentru sinistratii din localitatile Rast (jud. Dolj), Vadu Rosca (jud. Vrancea) si Arbore (jud. Suceava), dar si pentru traditia de a inmana zeci de mii de euro oamenilor sarmani, care vin in fata casei sale, in perioada sarbatorilor ortodoxe.