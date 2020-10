Unul dintre jucatorii adusi in vara la FCSB nu l-a convins pe Gigi Becali.

UPDATE 15:45: Dupa Alexandru Buziuc, Becali a mai trimis inca 3 jucatori la echipa secunda.

La FCSB 2 au mai ajuns Briceag, Sut si Cristian Dumitru. Probabil ca o parte din jucatorii trimisi la echipa a doua vor fi si in lotul echipei din Liga 1 pentru meciul cu Hermannstadt.

FCSB a anuntat din nou cazuri de COVID-19, iar Filip, Soiledis si Octavian Dumitru au fost depistati pozitivi.

In clasamentul din Seria 4 a Ligii 3, CSA Steaua este pe primul loc in clasament, urmata de FCSB 2 pe locul secund.

Alexandru Buziuc a fost trimis de oficialii clubului la echipa a doua, pentru a juca in meciul dintre FCSB 2 si CS Balotesti, potrivit ProSport.

Desi a fost "pariul" lui Becali in aceasta vara, atacantul nu l-a impresionat pe patronul "ros-albastrilor" in meciul cu Academica Clinceni, fiind schimbat la pauza cu Octavian Popescu.

Acum fotbalistul in varsta de 26 de ani risca sa nu faca parte din lotul primei echipe pentru meciul cu FC Hermannstadt, programat luni, de la ora 21:00. El poate sa prinda un loc in echipa lui Toni Petrea daca impresioneaza in meciul din Liga a 3-a.

Gigi Becali declara, dupa transferul lui Buziuc de la Clinceni, ca a insistat personal pentru aceasta mutare: "L-am luat pe Buziuc, care e pariul meu. Si Bus e pariul meu, dar Buziuc nici nu prea a fost dorit, eu am insistat, l-am adus cu forta!"

Meciul dintre FCSB si FC Hermannstadt este programat luni, de la ora 21:00, si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.