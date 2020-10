Nicio sansa pentru Reghecampf sa se intoarca la FCSB! Gigi Becali nu vrea sa il oferteze pentru ii e frica de inchisoare

O colaborare intre clubul FCSB si antrenorul Laurentiu Reghecampf este exclusa in perioada urmatoare.

In urma cu doua saptamani, Reghecampf a fost pus pe liber de Al Wasl Dubai, clubul din Emiratele Arabe Unite cu care a terminat ultimele doua sezoane pe locul 9, respectiv 7, si a atins doar sferturile de finala ale Cupei Emiratelor si semifinala in Cupa Presedintelui. Se preconiza ca antrenorul urma sa semneze imediat cu FCSB, acolo unde fostii sau secunzi conduc staff-ul tehnic, Toni Petrea fiind antrenor principal, Thomas Neubert si Horea Codorean - preparatori fizici si Marius Popa - antrenor cu portarii. Dar decizia patronului Gigi Becali a intarziat si "Reghe" nu va ajunge la FCSB, cel putin nu in acest sezon, el cautand un nou contract in fotbalul arab

Pe langa diferenta uriasa intre ultimul salariu anual al tehnicianului (1.2 milioane de euro) si cel pe care il poate plati acum FCSB (250.000 euro), mai exista un impediment major pentru revenirea acestuia. Se pare ca autoritatile au reinceput sa urmareasca cu interes ce se intampla in fotbalul romanesc, dupa ce, in ultimele sezoane, au aparut numeroase acuzatii si suspiciuni de aranjari de meciuri si vicieri de rezultat intentionate. Cum sotia lui Reghecampf, Anamaria Prodan, este impresar si conducatorul din umbra al lui FC Hermannstadt si fiica sa, Rebecca, este in acte proprietara clubului din Liga 1, sosirea antrenorului la FCSB ar ridica intrebari juridice serioase in privinta legaturilor clubului lui Becali cu o contracandidata la play-off si a rezultatelor inregistrate intre cele doua echipe.

ANAMARIA PRODAN ESTE FILATA SI ASCULTATA DE PROCURORI!

Oficialii FCSB incearca sa nu ridice suspiciuni si sa nu riste depunctari sau chiar excluderea din competitie. Mai ales ca patronul Gigi Becali a fost condamnat in Dosarul "Valiza", pentru premierea jucatorilor de la "U" Cluj si a fost filmat in timp ce le oferea sume de bani fotbalistilor de la Gloria Bistrita, considerata mita de anchetatori, episoadele petrecandu-se in 2008 si 2006. De asemenea, latifundiarul a mai fost legat direct de finantarea unor echipe contra carora juca in campionat, respectiv Gloria Buzau si Academica Clinceni, dar si pentru imprumuturi suspecte, de exemplu cel dat Astrei Giurgiu, in 2018. Daca pana acum a scapat cu sanctiuni usoare sau cu mustrari din partea forurilor fotbalistice, semnele sunt ca orice nou derapaj va ajunge in instantele penale.

La inceputul acestei luni, Anamaria Prodan a dezvaluit ca a primit o instiintare oficiala ca impotriva sa ar fi fost deja luate masuri de supraveghere tehnica ambientala, plus interceptare si inregistrare a comunicatiilor prin telefon si electronica, deoarece este suspectata de participarea la manipularea rezultatelor meciurilor echipei Gloria Buzau. In 2016, mai multi antrenori si jucatori ai buzoienilor au primit suspendari ce insumeaza 174 de luni si amenzi de 200.000 de euro, din partea Comisiei de Disciplina si Etica a FRF, pentru trucarea pentru pariuri a 10 meciuri oficiale din Liga 2 si a opt amicale disputate intr-un cantonament din Antalya.

REGHECAMPF A MAI PREGATIT FCSB IN DOUA RANDURI

Laurentiu Reghecampf (45 ani) a antrenat FCSB in doua mandate. In primul, in perioada 2012-2014, echipa a castigat doua titluri de campioana in Liga 1 si Supercupa Romaniei, ajungand in grupele Champions League si atingand optimile de finala ale Europa League. De asemenea, clubul a facut zeci de milioane de euro din vanzarea unor jucatori adusi sau pregatiti exemplar de el, printre care Chiriches, Gardos, Stanciu, Rusescu, Varela, Keseru, Pintilii, Popa, Nita, Szukala sau Sanmartean. Al doilea mandat pe banca "ros-albastrilor", intre 2015-2017, nu a mai fost atat de fructuos, "Reghe" aducand doar o Cupa a Ligii si terminand de doua ori pe locul secund in Liga 1, pierzand titlul surprinzator in fata Astrei Giurgiu si a Viitorului Constanta.