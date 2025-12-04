Comparativ cu ultimele sezoane, în care situație financiară a clubului a fost cât se poate de delicată, Dinamo nu mai are probleme cu banii și chiar plătește sume pentru transferuri de jucători.



Adrian Mazilu (20 de ani) este cel mai bun exemplu din tabăra ”câinilor”. În schimbul său, Dinamo a plătit 400.000 de euro, sumă la care se pot adăuga și alți bani din bonusuri, în funcție de performanțele sale.



Andrei Nicolescu anunță: transferul lui Mazilu poate ajunge la 1,7 milioane de euro!



În total, transferul său de la Brighton poate ajunge la 1,7 milioane de euro, spune președintele Andrei Nicolescu, o sumă uriașă pentru posibilitățile din fotbalul românesc.



”O să dau un exemplu, apropo de cât a crescut Dinamo față de momentul în care am venit eu și de puterea financiară a clubului Dinamo.



Mazilu e un transfer care poate să fie foarte scump. E un transfer care poate să ajungă la 1.700.000 de euro, în condiții de performanță. Dacă echipa va performa și dacă vom atinge niște borne de performanță pe care clubul Dinamo și le dorește, va fi un transfer foarte scump”, a spus Nicolescu, potrivit ZF.ro.



Dacă Dinamo va ajunge să plătească acești bani pentru Adrian Mazilu, atunci internaționalul de tineret va fi al doilea cel mai scump transfer din istoria clubului, după Gabriel Torje, cumpărat pentru două milioane de euro de la Poli Timișoara în sezonul 2007-2008.



Adrian Mazilu, campion în Superligă cu Farul



Adrian Mazilu este născut la Constanța și s-a format la juniorii cluburilor Academia Hagi și Brighton & Hove Albion Academy. La nivel de seniori a fost legitimat la FCV Farul Constanța (2022-2024), Brighton & Hove Albion (2024, 2025), Vitesse Arnhem (2024 / împrumutat) și Dinamo (2025-prezent). Nu a apucat să debuteze pentru echipa din Premier League, iar cu Vitesse a retrogradat din Eredivisie.



Are selecții pentru toate selecționatele de juniori ale României (U15, U16, U17, U18, U19, U21), cu reprezentativa de tineret participând la Euro 2023. În palmares are titlul de campion în Liga 1 (2022-2023) și trofeul de cel mai bun jucător al Superligii (martie 2023). Acesta poate evolua ca extremă dreapta și extremă stânga și este cotat la 1 milion de euro.

