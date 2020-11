Continua razboiul pe axa FCSB - Steaua! Mustata, acuzatii catre un fost jucator al Stelei! "A fost la Gigi Becali sa se angajeze!" Ce raspuns a primit: "Voi apela la un avocat"

Gheorghe Mustata, liderul galeriei FCSB a avut un schimb de replici cu Iulian Miu, fost jucator la Steaua si actual antrenor secund al echipei din Ghencea.

Iulian Miu, antrenorul secund al Stelei, a fost tinta unui atac din partea liderului de galerie de la FCSB, Gheorghe Mustata.

Acesta il acuza pe Iulian Miu ca a profitat de banii lui Gigi Becali si la un moment dat chiar a fost la patronul FCSB-ului pentru a incerca sa se angajeze:

"In urma cu doi ani si ceva Iulian Miu a fost la Gigi Becali sa se angajeze ofiter de presa. Gigi i-a zis despre conflictele lor din urma, ca Gigi a platit niste bani pentru Miu. Eu stiu foarte multe. Gigi a platit multi bani pentru Miu. Gigi ii baga milioane de euro si nu vreau sa vorbesc mai multe. Gigi l-a scapat din multe… Daca-l angaja Gigi atunci ofiter de presa acum FCSB era Steaua? Baiatul a uitat de unde a primit cascaval. Asa suntem noi romanii, uitam de unde primim cascaval", a spus Mustata, la Radio Sport 1.

Iulian Miu: "Nu il cunosc pe acest Mustata, poate i-am dat vreun autograf vreodata!"

Fostul jucator al Stelei i-a raspuns lui Gheorghe Mustata si neaga spusele acestuia:

"Eu n-am avut nicio discutie cu Gigi, n-am vorbit cu el de cand am plecat plecat de la Steaua. Eu am spus-o de multe ori ca nu voi lucra cu Gigi. Cum sa fiu eu ofiter de presa? Eu am spus-o de multe ori ca n-am ce sa caut acolo. Eu m-am si certat cu omul ala. Eu nu-l cunosc pe acest om Mustata, n-am vorbit niciodata cu el. El nu era in galerie la Steaua. Eu il stiu Jean Pavel. N-am avut discutii cu Mustata niciodata. Daca tu gasesti pe cineva care sa spuna ca am vorbit cu el…poate mi-a luat vreodata vreun autograf. Jean Pavel era altceva. Venea, ne arata in spatele tribunei oficiale ce bannere fac. Pe mine nu ma intereseaza ce zice Mustata. Steaua e Steaua si Fotbal Club FCSB e FCSB. Eu m-am certat cu Gigi cand am plecat de acolo in urma cu 17 de ani, imi spunea ca-mi rupe picioarele… O sa analizez situatia si voi apela la un avocat", a spus Iulian Miu, pentru ProSport.