EXCLUSIV | Motivul pentru care Gigi Becali s-a RETRAS din viata publica! "L-am intrebat si am crezut ca o sa se intoarca, dar nu!"

Anamaria Prodan a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Gigi Becali era unul dintre cei mai activi oameni din fotbalul romanesc in spatiul public. In urma cu cateva luni, finantatorul de la FCSB a decis sa nu mai apara in presa fara sa dea vreo explicatie anume.

Anamaria Prodan a dezvaluit ca latifundiarul din Pipera nu mai vrea sa auda de scandal si ca nu se va intoarce prea curand in spatiul public.

"Nu isi mai doreste, nu mai vrea sa auda scandal. Nu mai vrea circ. Nu mai vrea sa se rada pe seama nimanui. Nu se mai uita la televizor, decat la meciurile de fotbal si atat. Nu il mai intereseaza. Si eu am fost foarte curioasa, l-am intrebat si am crezut ca o sa se intoarca, dar nu. Nici nu mai vrea sa auda", a spus impresarul roman pentru PRO X.

Cel mai probabil, Gigi Becali va fi prezent in aceasta seara pe Arena Nationala. FCSB va juca contra lui FC Hermannstadt, de ora 21:00, intr-un meci din etapa a opta a Ligii 1.