"Cum sa nu ma doara?!" Mirel Radoi, dezamagit de criticile nasului Gigi Becali! "Cand a fost cazul 'valiza' noi l-am luat pe 'nu' in brate!"

Mirel Radoi spune ca 'l-a durut' in momentul in care Gigi Becali l-a criticat pentru meciurile echipei nationale.

Mirel Radoi a avut parte de o perioada dificila la echipa nationala, Romania incasand trei infrangeri in ultimele trei partide si pierzand calificarea la Campionatul European.

Gigi Becali, nasul lui Mirel Radoi, l-a contestat vehement pe selectioner dupa aceste rezultate.

Mirel Radoi a fost surprins neplacut de aceste declaratii ale nasului sau si spune ca nu se astepta la asa ceva:

"Nu as vrea sa intru intr-o polemica pentru ca am vazut ca sunt foarte multe critici, dar nu pot sa am asteptari de la oameni pe care nu ii cunosc. Primul care a iesit sa imi dau demisia a fost nasul meu. Cum sa nu ma doara? Cand esti pe marginea prapastiei, macar sa fi intins o mana. As putea sa am anumite episoade si sa le enumar aici, dar nu stiu daca mai conteaza. Ca sa ai demnitate, eu o vad altfel. Nu stiu daca e bine sa ii raspund nasului meu, dar sa nu uite ca in 2015 cand m-a sunat sa vin antrenor eu am renuntat la tot. La bani, la cariera, mi-am lasat nevasta gravida in 5 luni, am lasat casa, tot. Ala e un gest de demnitate. Am venit sa dau o mana de ajutor cu cea mai mare placere.

La fel, eu si Olaroiu am fost singurii oameni care a fost sa il viziteze la penitenciar si el ne-a zis ca suntem singurii care au venit fara niciun interes. In rest toti veneau sa ii ceara cate ceva.

La fel si cu cazul 'valiza', noi l-am luat toti pe 'nu' in brate pentru el. Si ce s-a intamplat la sfarsit? Fiecare cu avocatul lui, cu fapta lui... Asta inseamna demnitate. Eu nu am intentia sa ma razbun pe vreun jucator sau pe cineva, asta ar insemna ca ma razbun pe suporterii Romaniei.

Singurul interes comun pe care il avem este sa avem rezultate.

Eu cred ca e un semn de disperare in momentul de fata la Gigi Becali si oarecum il inteleg. Ma gandesc ca Steaua nu mai e calificata in cupele europene si ca sa creasca suma de transfer a jucatorilor ei trebuie sa fie prezenti la echipa nationala", a spus Mirel Radoi, la Pro Sport.