Comportamentul lui Gigi Becali, imprumutat si de patronii Rapidului? "Atat timp cat cei cu bani se vor baga sa faca primul 11, niciodata nu vor fi rezultate"

Rapid are planuri de promovare in Liga 1, dar giulestenii trec prin momente dificile.

Echipa este pe locul 12 in Liga 2, a fost umilita cu 0-5 de FC U Craiova 1948, iar in Cupa Romaniei a fost eliminata de Progresul Spartac. Fostul jucator de la Rapid, Danut Lupu, stie de ce echipa a juns intr-o asemenea situatie. Lupu sustine ca Rapid nu va reusi sa isi indeplineasca obiectivele daca fintatorii se vor implica la echipa, la fel cum o face Gigi Becali la FCSB.

"O sa se supere pe mine, in contextul in care lumea spune ca as dori sa ma intorc in fotbal. Daca le spun ceva, le vreau si binele.

Acesti oameni care au potential si se baga la fotbal trebuie sa inteleaga ca, daca aduc un antrenor, un conducator, aia raspund! Ei sa-si vada de treaba lor. Atat timp cat cei cu bani se vor baga sa faca tactica, sa faca primul 11, niciodata nu vor avea rezultate", a spus Lupu Digi Sport.