Continua RAZBOIUL dintre FCSB si CSA! Ce le-a transmis Talpan suporterilor echipei patronate de Gigi Becali: "Ne vom vedea nevoiti sa ii actionam in judecata"

Florin Talpan ii avertizeaza pe suporterii echipei din Liga 1.

Juristul Clubului Sportiv al Armatei Steaua a emis o notificare catre asociatia lui Gheorghe Mustata, liderul galeriei FCSB si a lui Bogdan Virgil Boglea, presedintele Asociatiatiei "Salvati Steaua".

Oficialii din Ghencea nu sunt de acord cu faptul ca Asociatia lui Mustata foloseste numele echipei din Liga 3, emblema stelei in cinci colturi si asociaza aceste simboluri cu FCSB. Conflictul a plecat de la o postare pe Facebook a asociatiei "Salvati Steaua".

Florin Talpan a vorbit despre acest conflict si a declarat ca daca lucruri nu vor inceta, CSA va fi nevoita sa actioneze in instanta.

"Am trimis o notificare prin care solicitam sa inceteze orice activitate de dezinformare in ceea ce priveste Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti si suporterii sai.

Asocierea clubului Steaua Bucuresti cu Fotbal Club FCSB SA este insa o incalcare a dreptului de proprietate intelectuala a clubului Steaua. Clubul Fotbal Club FCSB nu este si nu a fost niciodata Steaua Bucuresti. Nu a detinut si nu detine niciunul dintre elementele de identificare a clubului Steaua. Fotbal Club FCSB a utilizat ilegal o marca si un nume care apartineau Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti.

Le-am atras atentia, de asemenea, ca folosirea numelui Steaua cu scopul de a vinde abonamente membriilor asociatiei respective constituie o incalcare a dreptului de proprietate intelectuala a Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti, precum si o incercare de inducere in eroare a suporterilor clubului nostru.

Pe scurt, i-am notificat sa schimbe numele asociatiei intr-unul care sa reflecte realitatea. De asemenea, am solicitat sa renunte la folosirea stelei in cinci colturi.

In cazul in care vor refuza solicitarile noastre, daca vor continua sa induca in eroare suporterii stelisti si sa incalce dreptul de proprietate intelectuala al clubului Steaua, ne vom vedea nevoiti sa ii actionam in judecata", a declarat Talpan pentru ProSport.

